Tallinn loodab bussijuhte leida vanusepiirangu langetamisega

Bussijuhtide nappuse tõttu soovib Tallinna Linnatranspordi AS alandada bussijuhtide vanusepiirangut 24-lt 20. eluaastani, et ka noored näeksid bussijuhi ametit võimaliku karjäärivalikuna. Vastav seadusemuudatus on majandusministeeriumis väljatöötamisel.

Praegu peab suure bussi juhtimiseks ehk D- kategooria juhiloa saamiseks olema vähemalt 24-aastane. Tänaseks on ministeerium algatanud eelnõu liiklusseaduse muutmiseks, et bussijuhi luba saaks taotleda ka 20-aastane vastava ametikoolitusega isik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Fakt on see, et keskmine juhi vanus iga aasta läheb suuremaks. Täna on see tublisti üle 50 aasta ja noori ei paista kuskilt tulevalt. Tihtipeale noortel juba 24-aastaseks saades on eriala ammu valitud, ehk siis me peame veenma juba valitud eriala muutma. Ma arvan, et see ei pruugi õnnestuda," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS-i juht Deniss Boroditš.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium näeb vanusepiirangu alandamist loogilise käiguna, kuna pärast vanusepiirangu kehtestamist on bussijuhi koolitusi hakatud rahastama riigi eelarvest ning noortele tuleks anda võimalus kohe pärast õppe läbimist tööle asuda.

"Täna kehtiv seadus kirjutati 2004-2005. Siis oli olukord turul hoopis teine, prioriteet oli eelkõige see kaalutlus, et bussijuhil, kes veab inimesi, võiks olla teatud elukogemus, juhtide kogemus. Ehk eelkõige olid sellised ohutuskaalutlused," sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.



Tatteri sõnul peaksid siiski ka tööandjad rohkem pingutama, et noori bussijuhi erialale meelitada.

"Probleem on selles, et kui riik finantseerib noori ja noorte koolitust, siis tööandjad võiksid olla aktiivsemad, ja juba noore inimese siduda ära kas siis stipendiumiprogrammidega või mingite motivatsioonipakettidega, et ei oleks olukorda, et inimene tuleb koolist ja valib mingi teise ameti," lisas Tatter.

Linnatranspordi AS-i juht ütleb, et noori võiks motiveerida bussijuhi ametit valima nii töökeskkond kui ka palganumber, mis praegu on 1350 eurot.

"Kui me vaatame palju see palgatendents sel ametil viimasel ajal on olnud, siis ikkagi selgelt ja tugevalt kasvav. See trend või palgasurve jätkab ka tulevikus. Praegu ka me maksame Eesti keskmist palka, aga selge see, et see pole ka piisav, sest järjekorda ukse taga kahjuks ei ole," ütles Deniss Boroditš.