Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on täna kehtiv ühistranspordijuhtide 945-eurone miinimumtöötasu jäänud ajale jalgu ning ka saavutatud kokkulepe ei vasta suuresti turusituatsioonile: "Madal töötasu on viinud kogu sektori kriisi, kus valitseb suur tööjõupuudus," rääkis Kallas lisades, et 74 protsendi bussijuhtide vanus ületab 51 eluaastat ja noort pealekasvu on ainult 6 protsenti.

Sotsiaalpartnerid soovitavad kokkulepitud miinimummäärad laiendatud sektorilepinguga kohustuslikuks täitmiseks kehtestada kõigile ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.

Kallase sõnul on kõigil töötajatel, kellele ei ole tagatud miinimumtasu, õigus esitada nõue vähemmakstud töötasu nõudes kolm aastat tagant järele: "Transpordi Ametühing julgustab kõiki töötajaid vähem makstud töötasu nõuet esitama ning abistab ametiühingu liikmeid tasuta nõude esitamisel," lisas ametiühingujuht.

Üldtöökokkuleppega on võimalik tutvuda leppe osapoolte kodulehtedel www.etta.ee ja www.autoettevoteteliit.ee.

Palgaleppe osapooled usuvad, et kehtiv kollektiivleping aitab oluliselt parandada konkurentsiolukorda transpordisektoris.