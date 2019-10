Boroditš bussijuhtide põuast: pigem motiveeritud välistööline kui ületöötanud kohalik

ERR.ee kirjutas nädala alguses, et Tallinn avaks või pikendaks kohe viis bussiliini, kuid ei ole sohvreid, keda rooli panna. Pealinn palkaks päevapealt 50 bussijuhti lisaks, kui neid vaid kusagilt võtta oleks.

Boroditš tõdes neljapäeval "Esimeses stuudios", et üks bussijuhtide põua põhjuseid on madal palk, kuid tema sõnul on ta ettevõtte juhiks asudes suutnud seda veidi parandada.

"Kui meil kõrval on Skandinaavia riigid, kus on oluliselt suuremad palgad, siis kindlasti osa inimestest on läinud sinna paremat leiba teenima," ütles ta.

"Aga kui te küsite, mis on minu tulekuga muutunud, siis näiteks on palk bussijuhtidel üheksa protsenti tõusnud. Praegu meil on uued läbirääkimised järgmiseks aastaks ametiühinguga ja me näeme veel võimalusi palgatingimusi parandada," lisas ta.

Boroditši sõnul on ettevõte läbi viimas sisemisi muudatusi, näiteks võtmas kallite diislibusside asemel kasutusele gaasibusse, mille tulemusel tekib viis-kuus miljonit eurot lisaraha. Ka seda on tema sõnul võimalik suunata bussijuhtide palgatõusuks.

"Me ei saa kogu aeg istuda ja oodata, kas linnavalitsus eraldab meile dotatsiooni korras selleks raha või mitte. Ma arvan, et väga paljusid asju me saame ettevõttena ja ettevõtte juhtidega ise teha. Seda me teemegi," ütles ta.

Teine võimalus bussijuhtide arvu suurendada on Boroditši hinnangul noorte bussijuhtide vanusemäära langetamine.

"Selleks me tegime hiljuti ettepaneku majandusministeeriumile, et alandaks vanusemäära, millal inimene saab hakata bussijuhiks. Praegu on see 24, me tahame, et see oleks 21, sest paraku 24-aastaseks saades on inimene juba endale eriala valinud ja saada seda noort eriala vahetama on päris raske. Ssee annab meile võrdsed võimalused teiste erialadega," selgitas ta.

Kolmas võimalus on võõrtööjõu kasutamine. "Meil on väga vananev kaader, väga palju pensionäre töötab. Ma ei kujuta ette, et kui sektorisse riigisiseselt inimesi juurde ei tule, siis hakkab kannatama kvaliteet üle Eesti. See pole ainult Tallinna probleem," ütles ta.

"Kui küsimus jääb selle vahel, kas liin teenindada või mitte, siis mina arvan, et kuna meie transporditeenuseid kasutab iga päev 400 000 tallinlast, siis ma pigem eelistan, et see liin töötaks ja vajadusel tuleks kaasata ka võõrtööjõudu," rääkis Boroditš, lisades, et mõni välismaalt sissetoodud bussijuht ettevõttes juba töötab.

Boroditš kinnitas, et TLT nõukokku kuuluvad poliitikud pole talle võõrtööjõu osas etteheiteid teinud. "Kõik saavad aru, et olukord bussijuhtide turul pole kiita. Neid juhte füüsiliselt ei ole olemas. Minu meelest parem võtta välismaalane, kes on hästi motiveeritud siin töötama, kui seda tööd teeb inimene, kes on ületöötanud, üleväsinud, sest ärme unusta, mis vastutust bussijuht kannab, kui ta veab inimesi, olgu need lapsed või tavalised reisijad. Mina pigem eelistan, et seda teeb puhanud motiveeritud välistöötaja, kui ületöötanud, väsinud kohalik inimene," rääkis Boroditš.