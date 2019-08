Euroopa Parlamendi töötajad on pahased seoses sellega, et europarlamendi Brüsseli hoone sööklas on toimunud hüppeline hinnatõus. Kriitikute hinnangul on Euroopa Liidu kõige demokraatlikuma institutsiooni menüü nüüd kõige "ebademokraatlikum".

Hinnatõus, mis mõne toidu puhul on kuni 25 protsenti, leidis aset viimastel päevadel ehk ajal, mil suurem osa europarlamendi rahvasaadikutest ja ametnikest on kas puhkusel või töötab Brüsselist eemal. Salastatuse looriga varjatud hinnatõus on nüüdseks toonud kaasa ka ametliku kaebuse europarlamendi töötajate ametiühingult, kirjutab Politico.

Näiteks portsjon friikartuleid, mis varem maksis kaks eurot, maksab nüüd €2.50 ehk hinnatõus on olnud 25 protsenti. Neljapäeval menüüs olnud päevasupp - sibulasupp Cheddari juustuga - on kerkinud 80 sendilt ühe euroni ehk samuti 25 protsenti.

Hinnatõusu sees on nüüd nii Belgia käibemaks, mida varem ei arvestatud, kui ka hinnatõus, mis tuleneb uutest lepingutest toitlustajaga.

"Supp on üks asi, aga salatibaar ja isegi kohv on palju kallim," kurtis üks Poolast pärit töötaja.

Europarlamendi pressiesindaja ütles, et hinnamuutusest teavitati eurosaadikuid ja ametnikke juba eelmise aasta detsembris - nii enne kui ka pärast uue hanke välja kuulutamist. Ametiühingu hinnangul aga teavitati olukorrast valikuliselt ehk uutest lepingutest tulenevast hinnakirjast sai tegeliku ülevaate ikkagi alles äsja sööklasse saabudes.

Ametiühingu kinnitusel ei ole nende mure kuidagi põhjendamatu, sest kõik söökla külastajad ei ole kõrgepalgalised poliitikud või tippnõunikud, vaid tavatöötajad nagu reaametnikud, sekretärid, koristajad ja turvamehed.

Europarlamendi töötajaid ärritab lisaks ka asjaolu, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu sööklates on märkimisväärselt väiksemad hinnad. Europarlamendi töötajate arvates on need kaks institutsiooni pälvinud avalikkuselt ja meedialt niigi põhjendamatult soosivat kohtlemist.

Neljapäeval maksis Euroopa Komisjoni Berlaymont'i hoone sööklas oasupp ja pasta 63 senti. Samal ajal aga oli Euroopa Parlamendi sööklas võimalik saada eelpool mainitud sibulasuppi ühe euro ja minestronet ühe euro ning 30 sendi eest. Sarnast hinnaerinevust oli märgata ka teiste toitude puhul.

Europarlamendi ametnike sõnul on suhteliselt kõrgemate hindade üks põhjus see, et europarlamendis otsustati omal ajal järk-järgult loobuda maksumaksja poolsest subsideerimisest - ehk olla lähemal oma valijatele, kes subsideeritud lõunastamist endale lubada ei saa.

Kui hind kõrvale jätta, on Euroopa Parlamendi töötajad oma söökla toiduga rahul, ning väidetavalt ollakse palju paremas olukorras NATO kolleegidest, kellest osa nimetavat oma sööklat vaba maailma tabanud keemiarelvarünnakuks.