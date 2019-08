Detailplaneeringu seletuskirja järgi saab 0,32 hektari suurusele krundile ehitada büroohoone, kuhu võib projekteerida ruume ka toitlustusasutustele, kauplustele või muudele teenindusruumidele.

Arhitektuurikonkurss alale lahenduse leidmiseks korraldati 2014. aastal ja võidutööks valiti "Kawe City", mille autorid on Üllar Ambos, Pille Noole, Ioannis Lykouras ja Jaan Kuusemets DAGOpen OÜ-st.

Tallinna linnaplaneerimisameti koordinaator Margit Lokk ütles ERR-ile, et praeguseks on Estonia puiestee 19 / Tatari 1 kinnistu detailplaneering jõudnud kooskõlastusringile ja lähiajal peaks see jõudma linnavalitsuse istungile vastuvõtmise üle otsustamiseks.

"Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek," lisas Lokk.

Lamekatusega hoonele tuleb seitse maapealset ja üks maa-alune korrus. Selleks, et hoone ei domineeriks Vabaduse väljaku ja Estonia puiestee äärse ajaloolise hoonestuse üle, on selle Estonia puiestee äärse osa suurim lubatud kõrgus määratud Pärnu mnt 15 / Tatari tn 2 ehk Kawe Plaza Estonia puiestee poolse kuuekorruselise osa kaitserinnatise järgi.

Uue hoone juurde Estonia puiesteelt sõidukite juurdepääsu ette ei nähta, autodega saab sinna ainult Tatari tänavalt, sest planeeringuala kõrval asub bussi- ja trollipeatus. Parkimiskohad tulevad hoones nii maa alla kui ka osaliselt 1. korrusele. Hoonesse tuleb ka autolift.

Estonia puiestee äärde näeb planeering ette puuderea, sobivaima liigina on välja toodud läänepärn, kuna see on pikaealine ja peab linnasaastele ja haigustele hästi vastu. Tatari tänava otsa tuleb konteinerhaljastus.