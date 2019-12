Pärnu üldplaneeringu menetlus on nii kaugel, et jaanuaris jõuab see volikokku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Visioonis on näha suures osas objekte, millega juba tegeletakse ehk valminud on näiteks planeering või mingi hange on juba välja kuulutatud. Näiteks Kesklinna sillast mere pool hakatakse peatselt ehitama elamuid, mis visioonis on juba valmis. Ka kunstihoone on visioonis valmis, tegelikkuses aga pole ehitus veel alanud.

Visioonis on ka mõned mõttemängud, mille teoks saamisega peab ootama, kuni linnaelanike arv mõnekümne tuhande võrra kasvab.

"Põnevamad näited kindlasti on sellised: gondliühendus Vana-Pärnuga, trammiühendus üle Kesklinna silla, Pika tänava muutmine jalakäijate ruumiks ja Keskväljaku arendus. /.../ See on muidugi pikk visioon, sinnani on veel tükk aega minna, aga ma usun, et kõik unistavad sellest, et Pärnu linn võiks olla selline, kus saab käia jala, sõita ühistranspordiga, kui vaja, saab autoga ka ligi, aga see ei pea olema see kõige esimene asi," selgitas Pärnu planeeringute abilinnapea Rainer Aavik.

Ta kinnitas, et visioon kedagi millekski ei kohusta. "Tegemist on visuaaliga, mis lihtsalt kirjeldab võimalikku tulevikku. Tegemist ei ole mingi siduva dokumendiga. Pigem ootamegi inimesi kaasa mõtlema, kuidas nad pikemat tulevikku näevad, et selles suunas saaks hakata juba konkreetseid samme astuma," rääkis Aavik.

Visiooni saab peatselt vaadata Pärnu linna kodulehelt.