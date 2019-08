Audit pidi valmima 20. augustiks ning samaks kuupäevaks oli minister nõudnud ka veterinaar- ja toiduameti ja põllumajandusameti juhtidelt aruannet, mida on riigikontrolli aruandes mainitud puuduste kõrvaldamiseks tehtud, kuid kuivõrd tegemist on põhjaliku ja analüüsi vajava auditiga, pikendati selle tähtaega 1. oktoobrini, kirjutab Postimees.

"Meil on lisaküsimusi auditi koostajatele. Kuna auditi juht on puhkusel, peame andma neile aega juurde," ütles maaeluminister Mart Järvik, lisades siiski, et esialgne audit on praeguseks koos.

Kuigi erakorralise auditi esmane versioon on Järviku kinnitusel praeguseks valmis, ei soostunud ta veel selle sisu avaldama.

Juunis avaldas riigikontroll oiduohutuse kohta ülikriitilise auditi, kust selgus, et toiduohutuse järelevalveorganite veterinaar- ja toiduameti ja põllumajandusameti kontroll puu- ja juurviljades esinevate taimemürkide üle on puudulik ja ülevaadet eestlaste toidulaua ohutuse kohta pole õieti kellelgi.