Järvik allkirjastas auditi algatamise käskkirja esmaspäeval ja rääkis riigikontrolli toiduohutuse auditit puudutaval pressikonverentsil, et auditi käigus vaadatakse terviklikult ja kriitiliselt üle kogu toiduohutusregulatsioon ja protseduurid, kaasa arvatud pädevuse ja vastutuse jaotus kuni konkreetsete ametiisikuteni.

"Olen kõigile allasutuste juhtidele andnud ülesande kanda 20. augustiks mulle ette iga ametiasutuse siseselt ette antud sammudest, et riigikontrolli aruandes toodud puudused kõrvaldada," sõnas Järvik.

Auditit viib läbi põllumajandusministeeriumi auditiosakond.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ütles, et riigikontrolli auditis oli tõesti häid märkusi, kuidas tööd parandada, kuid teine järeldus oli see, et ministeerium peab avalikkusele selgitama, kuidas järelevalve toimib, ning andma kindlust, et see on usaldusväärne.

"Euroopas toimib süsteem, kus väga karmilt vaadatakse läbi uued taimekaitsevahendid, mida tahetakse turule tuua, ja pidevalt viiakse välja vahendeid, mis on uusimate teadmiste järgi leitud olevat inimtervisele kahjulikud," rääkis ta.

Kevvai rõhutas, et esmane taimekaitsevahendite jääkide kontroll toimub tootmise tasandil ja nii on seee kogu Euroopas. Ta lisas, et süsteemi on plaanis teha läbipaistvamaks.

Põllumajandusameti peadirektori Egon Paltsi sõnul on Eesti taimekaitsevahendite kasutamise poolest Euroopas viimase kolme hulgas koos Iirimaa ja Lätiga. Kuna taimekaitsevahendid on kallid, ei soovi Eesti põllumees raha raisata.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda lausus, et lubatust rohkem taimekaitsevahendite jääke on nad leidnud näiteks brokolist, apelsinist, mandariinidest ja viinamarjadest ning nende leidude põhjal ja ka teiste riikide kogemusi arvestades on nendest viljadest võetavate proovide osakaalu tõstetud.

Taimekaitsevahendite toimeainete liitmõju praegu veel ei uurita, kuid Kevvai ütles, et Euroopa Toiduohutusamet plaanib seda tegema hakata ning metoodika on väljatöötamisel.

Ministeerium kontrollib koos teadlastega arvutuste õigsust

Riigikontrolli toiduohutuse auditis oli muu hulgas kirjas, et kui mandariinid sisaldavad maksimaalse lubatud koguse kloorpürifossi, tohib 20-kilogrammine laps neid süüa iga päev ainult 13 grammi.



Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev ütles, et nad on konsulteeriunud ka teadlastega ja tundub, et auditis on tehtud põhimõttelisi arvutuslikke vigu.

"Meie arvutuste põhjal pole põhjust muretsemiseks. Need kogused, mis on lastele ohutud, on kindlasti kordades suuremad, mitte 13 grammi" lausus ta.

Minjajev lisas, et avalikkusele annavad nad rohkem infot siis, kui on saanud teadlastelt lõpliku kinnituse, et nad ise ei ole eksinud.

Eelmise nädala algul avaldas riigikontroll auditi, mille kohaselt ei peegelda veterinaar- ja toiduameti võetud proovid sisse söödavate taimemürkide tegelikku kogust ning kritiseeris ka andmete töötlemise metoodikat.