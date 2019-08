Seeder: PPA tegevuses on pikka aega olnud probleeme

Norras jätkuvatel orienteerumise maailmameistrivõistlustel on reedel kavas lühirada. Võistluse otseülekanne on alates kella 14.45-st jälgitav ETV-st ja ERR-i spordiportaalist, alates kella 17.00-st on võistlus nähtav vaid spordiportaali vahendusel. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Andreas Kraas.