"Eks Reformierakonnast pole sellel suvel palju kuulda olnud ja eks nad tulevad nüüd oma teemadega välja," ütles Ratas laupäeval ERR-ile. "Mulle tundub, et Reformierakond on opositsioonis natukene sõlme läinud ja nad püüavad nüüd kuidagi toimetada," jätkas peaminister usutluses "Aktuaalsele Kaamerale".

Reformierakonna juhatus otsustas laupäeval teha ettepaneku riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks, et avaldada peaminister Jüri Ratase valitsusele umbusaldust. Umbusaldusavalduse põhjuseks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmetest ministrite tegevus politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhi Elmar Vaheri vallandamiseks, mida püüti läbi viia ilma peaministrit teavitamata ning seadusi eirates.

Ratas rääkis laupäeval ERR-ile valitsus esimese saja päeva saavutustest. "Eestis ei ole olnud valitsust, mis nii tõsiselt esimese saja päeva jooksul oleks kliimateemasid arutanud, kliimaneutraalsuse teemasid. Vähem kui nädala aega tagasi me otsustasime ära suured investeeringud - need on väga suured ja olulised asjad," ütles peaminister.

Ratas: Helme ja Vaher kohtuvad kolmapäeval

Ratase sõnul kohtuvad PPA peadirektor Vaher ja lõppeval teda vallandada soovinud siseminister Mart Helme kolmapäeval, et oma suhted selgeks rääkida.

"Siseminister lubas mulle, et kolmapäeval, kui ta läheb tööle, siis ta kohtub PPA juhiga ja nad räägivad silmast silma," ütles Ratas laupäeval ERR-ile.

"See oligi see vestlus ja ma arvan, et selline emotsionaalne olukord, mis ei ole ju hea, see tuleb de-eskaleerida ja minu meelest see sai eile lahenduse," rääkis Ratas, kes kohtus reedel puhkusel oleva siseminister Mart Helme ning teda asendades Vaheri vallandamise katse teinud rahandusminister Martin Helmega.

"Kohtumise pikkus oli 45-60 minutite ja minu sõnumid olid samad - meil ei ole täna mingisuguseid konkreetseid fakte politsei- ja piirivalveameti peadirektori lahtilaskmiseks ja ma ei toeta seda. Nii need asjad ei käi. Ma ütlesin ka, et ma ei toeta mingisuguse distsiplinaarmenetluse algatamist ja üldse mitte mingisuguste menetluste algatamist. Ma soovin töörahu, ma soovin töörahu ministri ja PPA juhi vahel. Eks selle inimel peavad kõik pingutama," rääkis Ratas.

Peaminister jättis vastamata ajakirjaniku küsimusele, kas ja millega Helmed põhjendasid Vaheri kiirkorras vabastamise soovi.

Ratas rõhutas, et Eesti on õigusriik ning jätkas: "Selliseid asju tuleb teha faktipõhiselt, aga niisugusi asju ei ole täna."