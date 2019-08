Presidendi pressiesindaja sõnul usaldab Kaljulaid Vaherit

"Riigipea on eilse päeva jooksul suhelnud nii politsei- ja piirvalveameti peadirektori Elmar Vaheri kui peaminister Jüri Ratasega. Ja riigipea hinnang Elmar Vaheri hakkamasaamisele on küll igati positiivne ja riigipeal on politsei peadirektori vastu usaldus," ütles presidendi pressiesindaja Taavi Linnamäe reedel ERR-ile.

"Aga kindlasti vaatab riigipea toimuvat murelikult ja suhtleb jooksvalt ning soovib ka lähipäevadel kuulda peaministri seisukohta ja võimalikke lahendusi sellele tekkinud kriisile," rääkis Linnamäe. Ta ei soovinud siiski täpsustada, millal Kaljulaid ja Ratas võiksid kohtuda.

"Ma arvan, et eilne päev näitas ka seda, et Eestis kehtivad õigusriigi põhimõtted, Eesti seadused kehtivad ning neist mööda minna ei ole võimalik. Ma arvan, et see on tegelikult hea märk," lisas Linnamäe.

Puhkusel olevat siseministrit, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimeest Mart Helmet asendav rahandusminister Martin Helme teatas neljapäeval, et tema ega siseminister ei usalda Vaherit ning on välja andnud käskkirja Vaheri ametist vabastamiseks. Hiljem selgus, et sellel oli kantsler Lauri Lugna digiallkiri, mida Lugna ei ole ise andnud. Juhtunu järel teatas peaminister Ratas, et usaldab Vaherit täielikult ning rõhutas, et politseijuhi paneb ametisse ja vabastab valitsus. Seejärel esitas Martin Helme oma vabanduse.