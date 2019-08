Praegu on Indoneesia pealinnaks Jaava saare rannikul asuv Jakarta, kus elab umbes 10 miljonit inimest - linnastus lausa 30 miljonit - ning kus on pikka aega olnud probleeme ülerahvastatuse ja keskkonnareostusega, vahendas Reuters.

Riigipea ettepaneku kohaselt tuleks pealinn kolida Kalimantani ehk Borneo saarele. Samas jättis Widodo praegu veel mainimata uue pealinna täpse asukoha.

Malai saarestiku suurim saar Kalimantan on jaotatud kolme riigi vahel. Lisaks Indoneesiale kuulub osa saarest ka Malaisiale ning täielikult asub Kalimantani saarel Brunei. Erinevalt pindala poolest väiksemast Jaava saarest elab Kalimantanil kolme riigi peale kokku 16 miljonit inimest. Kalimantani loodus on mitmekesine ning see on korraga tuntud nii vihmametsade ja orangutanide kui ka kaevanduste poolest.

Saarel on 19 linna, kus on elanikke rohkem kui 100 000. Suurim neist on 727 500 elanikuga Samarinda.

Widodo tegi oma ettepaneku teatavaks kõnes, mille ta pidas iseseisvuspäevale eelneval päeval parlamendis, kus ta kutsus rahvasaadikuid oma ideed toetama.

President käis käesoleva aasta mais Kalimantanil ringreisil võimalike asukohtade tutvumas.

Ametnike sõnul peaks uus pealinn vastama mitmetele tingimustele.

Näiteks peaks see olema lähedal 17 000 saarest koosneva Indoneesia keskosale. Samuti peaks looduskatastroofide võimalus olema väiksem kui riigis keskmiselt. Indoneesia on pidanud sageli olema silmitsi maavärinate, vulkaanipursete, tsunamide ja üleujutustega.

Pealinna viimine turvalisemasse ja väiksema rahvaarvuga piirkonda võib esialgse hinnangu kohaselt maksta kuni 33 miljardit dollarit. Selle sees on ka uute valitsushoonete ehitamine ja umbes 1,5 miljoni avaliku teenistuja kolimine. Pealinna reaalse üleviimisega tuleks teha algust aastal 2024.

Võimud on seni olnud uue pealinna täpse asukoha asjus kidakeelsed ka seetõttu, et avalikustamine võib kaasa tuua radikaalseid muudatusi kinnisvaraturul.

See pole aga spekulatsioone pidurdanud. Näiteks pöörati sotsiaalmeedias palju tähelepanu sellele, et enne presidendi kõnet luges parlamendis traditsioonilise palve Ida-Kalimantani provintsi esindav rahvasaadik.