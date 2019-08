USA seadusandja keeldus Iisraeli tingimustel Läänekallast külastamast

"Ma olen otsustanud, et vanaema külastamine neil rõhuvatel tingimustel on vastuolus kõigega, millesse ma usun - võitlus rassismiga, rõhumise ja ebaõiglusega," kirjutas Tlaib terves hulgas Twitteri-postitustes.

Iisrael keelas neljapäeval kahe USA esindajatekoja moslemist naisliikme Tlaibi ja Ilhan Omari visiidi juudiriiki, viidates asjaolule, et nad toetavad Iisraeli-vastast boikotti seoses tolle Palestiina-poliitikaga. Eelnevalt oli Iisraeli julgustanud seda tegema ka Ühendriikide president Donald Trump.

Kuid reede varahommikul muutis Iisrael meelt Tlaibi suhtes, andes talle loa külastada Läänekaldal elavat vanaema juhul, kui ta seal ei edendada boikotti Iisraeli vastu.

"Kui ma võitsin (valimised), andis see palestiinlastele lootuse, et keegi lõpuks ütleb välja tõe seal valitsevate ebainimlike tingimuste kohta," kirjutas Tlaib reedel. "Ma ei saa lubada Iisraeli riigil seda valgust ära võtta, alandades mind ja kasutades ära minu armastust oma lähedaste vastu, et ma nende rõhuva ja rassistliku poliitika ees kummarduksin."

Tlaibi sõnul ei ole tema vaigistamine kurjategijana kohtlemine see, mida vanaema temalt ootaks. "See tapaks osakese minust," sõnas ta.