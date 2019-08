Iisrael teatas neljapäeval, et keelab USA kongressi kahel moslemist naisliikmel saabuda kavandatud visiidile juudiriiki, nagu oli ärgitanud tegema ka Ühendriikide president Donald Trump.

Hiljuti kongressi valitud Ilhan Omar ja Rashida Tlaib on Iisraeli teravalt kritiseerinud palestiinlaste kohtlemise pärast ja toetavad Iisraeli boikoteerimist. Tlaibi pere emigreerus Ühendriikidesse okupeeritud Läänekaldalt.

Siseministeeriumi andmeil on otsus vastavuses seadusega, mis keelab lubamast Iisraeli isikuid, kes toetavad Iisraeli boikoteerimist.

Peaminister Benjamin Netanyahu sõnul näitab seadusandjate reisiplaan, et nad kavatsevad taotleda Iisraeli-vastase boikoti tugevdamist.

"Elujõulise ja vaba demokraatiana on Iisrael avatud ainsa erandiga igasugusele kriitikale," on öeldud Netanyahu avalduses.

"Iisraeli seadus keelab siseneda riiki inimesi, kes kutsuvad üles boikottima Iisraeli. Nii on see ka teiste demokraatiatega, mis ei luba riiki inimesi, kes nende hinnangul seda kahjustavad."

Omar ja palestiina päritolu Tlaib pidid saabuma Iisraeli nädalavahetusel ja väisama Palestiina alasid.

Iisraeli ametiisikud ütlesid, et kaaluvad Tlaibi eraldiseisvat humanitaartaotlust oma pereliikmete külastamiseks.

Iisrael teatas oma otsusest varsti pärast seda, kui Trump oli ärgitanud Iisraeli mitte lubama riiki demokraatidest kongressiliikmeid. "See näitaks suurt nõrkust, kui Iisrael lubab esindajate Omari ja Tlaibi visiiti," säutsus Trump Twitteris.

Palestiina kõrge ametnik Hanan Ashrawi nimetas Iisraeli otsust ennekuulmatuks vaenuaktiks ameerika rahva ja selle esindajate suhtes.

"See on kõiki diplomaatilisi norme eirav ohtlik pretsedent ja rünnak palestiina rahva õiguse vastu olla seotud muu maailmaga," lausus ta oma avalduses.

Tlaibi ja Omari on viimastel kuudel korduvalt siunanud president Donald Trump. Muu hulgas säutsus ta 14. juulil, et nad peaksid "minema tagasi katkistesse riikidesse", kust nad tulid. Mõlemad on USA kodanikud ja Tlaib sündis Ühendriikides.

Mitu endist Iisraeli diplomaati kritiseerisid varem Twitteris sisenemiskeeldu.

Iisraeli endine suursaadik Lõuna-Aafrikas Arthur Lenk ütles, et "see uputaks meid sügavamale USA sisepoliitika mülkasse."

Iisraeli endine konsul New Yorgis Alon Pinkas nimetas seda meedet "libapoliitikaks" ning lisas, et Iisrael peaks "suhtlema Omari ja Tlaibiga, selgitama neile, kuidas nad eksivad, või kuidas neil on poolik ja kallutatud nägemus reaalsusest".