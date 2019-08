Gibraltar keeldus USA nõudmisest Iraani tanker arestida

Gibraltari valitsus ütles, et ei saa taotleda kohtu otsust supertankeri arestimiseks, sest Ühendriikide sanktsioonid ei ole kohaldatavad Euroopa Liidus.

"EL-i sanktsioonirežiim Iraani suhtes, mis kehtib ka Gibraltaris, on palju kitsam Ühendriikide omast," on öeldud Gibraltari võimude avalduses.

Gibraltari ülemkohus langetas neljapäeval otsuse vabastada tanker Grace 1, mis peeti kinni juulis kahtlustatuna nafta tarnimises Süüriale - tegu, mis rikkunuks nii Euroopa Liidu kui USA sanktsioone.

Tankeri, mis vedas kinnipidamise hetkel 2,1 miljonit barrelit Iraani naftat, hõivasid Gibraltari vetes Briti eriüksuslased ja Gibraltari politsei.

Ülemkohtu eesistuja Anthony Dudley sõnul kinnitas Iraan kirjalikult, et "Grace 1 ei pidanudki EL-i sanktsioonide all olevasse entiteeti suunduma .... seega ei ole enam mingit mõistlikku põhjust kahtlustada, et aluse kinnipidamine on vajalik".

Gibraltari vetest lahkuma valmistuv tanker vahetab Panama lipu Iraani oma vastu ning kannab nüüd nime Adrian Darya.

Tankerijuhtum on Suurbritannia ja Iraani vahel lahvatanud pingete keskmes. Iraan hõivas vastuseks Grace 1 kinnipidamisele 19. juulil Omaani vetes Briti lipu all sõitva tankeri, mis seisab tänaseni Iraani sadamas.