London: vaidlusalune Iraani tanker toimetas nafta siiski Süüriasse

Suurbritannia süüdistas teisipäeval Iraani lubaduste murdmises, et suvel Gibraltari sadamas kinni hoitud tanker ei tarni naftat Süüriasse, ja kutsus protesti esitamiseks välja islamivabariigi suursaadiku.

"Nüüdseks on selge, et Iraan on neid lubadusi murdnud ja nafta on toimetatud Süüriale ja Assadi mõrvarvlikule režiimile," teatas Briti välisministeerium ja lubas tõstatada küsimuse ÜRO-s.

Briti välisminister Dominic Raab hoiatas, et Teherani samm on osa "käitumismustrist, mille eesmärk on häirida regionaalset julgeolekut".

"Me tahame, et Iraan tuleks isolatsioonist välja, kuid ainus viis selleks on pidada sõna ja järgida reeglitel põhinevat rahvusvahelist süsteemi," sõnas Raab.

Tankerit Adrian Darya hoiti kuus nädalat kinni Briti ülemereterritooriumi Gibraltari vetes kahtlustatuna kavatsuses tarnida Euroopa Liidu sanktsioone rikkudes 2,1 miljonit barrelit naftat Iraanist selle peamisele araabia liitlasele Süüriale. Tankeri hõivasid 4. juulil Briti merejalaväelased ja Gibraltari julgeolekujõud.

Iraan reageeris tankeri kinnipidamisele raevukalt, nimetades seda piraatluseks. Teheran teatas 19. juulil Hormuzi väinas Briti lipu all sõitnud tankeri Stena Impero kinnipidamisest. Seda peetakse vastusammuks Iraani tankeri hõivamisele, ehkki islamivabariik seda eitab.

Gibraltar vabastas USA proteste trotsides varem nime Grace 1 kandnud laeva 18. augustil, olles saanud Teheranilt kirjaliku kinnituse, et see ei seila EL-i sanktsioonide all olevatesse riikidesse.

USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles reedel, et tanker saabus Süüria Tartusi sadamasse.

"Iraan andis Gibraltari valitsusele korduvaid kinnitusi, et Grace 1/Adrian Darya 1 ei tarni naftat ühelegi EL-i sanktsioonide nimekirjas olevale organisatsioonile Süürias ega mujal," teatas Briti välisministeerium.

"Iraani teod kujutavad endast rahvusvaheliste normide vastuvõetamatut rikkumist ja Ühendkuningriik tõstatab selle küsimuse ÜRO-s hiljem sel kuul," lisas ametkond.