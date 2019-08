Gibraltar vabastas neljapäeval aresti alt Panama lipu all sõitva ja Iraani naftat tramsportiva tankeri Grace 1 hoolimata viimasel hetkel saabunud USA soovist laeva aresti all pidamist jätkata. Samas pole veel selge, millal tanker ka tegelikult Gibraltari sadamast lahkuda saab.

Panama lipu all sõitnud ning Iraani naftat transportinud tanker Grace 1 peeti Gibraltari võimude ja Briti mereväe poolt kinni 4. juulil. Tankerit kahtlustati Süüria vastaste sanktsioonide rikkumises. Juhtum tõi kaasa tõsise diplomaatilise vastasseisu Teheraniga ning Briti lipu all sõitva tankeri Stena Impero hõivamise Hormuzi väinas Iraani eriüksuse poolt. Gibraltar on varem andnud mõista, et Grace 1 lastakse vabaks pärast tagatisi, et tankeris transporditav nafta ei jõua Süüriasse, vahendasid BBC ja Yle.

Briti võimude poolt Gibraltari juures kinni peetud Iraani tankeri juhtumis tekkis varem neljapäeval uus pööre. Kuigi varem eeldati, et Gibraltar laseb pika vastasseisu lõpuks supertankeri Grace 1 vabaks, siis neljapäeval esitas taotluse alus enda kontrolli alla võtta USA.

Seniste andmete kohaselt pidi Gibraltar tankeri kolmapäeval aresti alt vabastama, kuid sealsed võimud otsustasid kinnipidamist jätkata pärast seda, kui USA justiitsministeerium esitas taotluse tanker omalt poolt kinni pidada. Gibraltari võimude sõnul põhjendas Washington seda soovi taotlust "mitmete kaalumist vajavate väidetega".

Hiljem otsustas Gibraltar tankeri siiski vabastada seoses sellega, et Ühendkuningriik oli saanud Teheranilt kinnituse, et tankeris olev nafta ei suundu Süüriasse. Gibraltari justiitsjuht Anthony Dudley lisas ka, et ühtegi USA taotlust hetkel kohtu menetluses ei ole.

Gibraltari esimene minister Fabian Picardo omakorda teatas, et USA taotluse asjus langetab otsuse sõltumatu justiitstasand. Seega pole veel tegelikult selge, millal ja kuidas tanker reaalselt Gibraltari sadamast lahkuda saab.

Tankeri kolm meeskonnaliiget lasti aga Gibraltari poolt juba varem vabadusse.