Staažikas poliitik, tänavu aktiivsest poliitikast taandunud sotsiaaldemokraat Eiki Nestor ütles taasiseseisvumispäeva ülekandes ETV-s, et valitsus võiks mõista, et kui siseminister ja politseijuht ei saa omavahel läbi, ei ole see julgeolekule hea.

Nestor ütles president Kersti Kaljulaidi kõnet kommenteerides, et ta kirjutab kahe käega alla sellele, mis puudutab kättevõidetud vabadust ja selle hoidmist.

"Me kipume arvama, et kättevõidetud vabadus on midagi iseenesestmõistetavat. See, et tuntakse muret, mis Eestis toimub ei ole mingi agentuuri loba, vaid reaalne mure," lausus Nestor.

Nestor ütles, et päevapoliitikaga ei saa rahul olla ja mõisted nagu demokraatia, õigusriik, riigi pikaajalised plaanid, ei kao lihtsalt äkki ära, vaid need hakkavad tasapisi kaduma.

"See kui ei saada aru, miks president, kes on riigikaitsenõukogu esimees, on kindlalt veendunud, et selline olukord kus siseminister ja politseijuht omavahel ei klapi, et see meie julgeolekule pole hea, sellest võiks aru saada ka valitsus," rääkis Nestor.