Ratas tähistab Läti ja Leedu peaministritega Balti keti aastapäeva Riias

Eesti, Läti ja Leedu peaminister osalevad Balti Ministrite Nõukogu mitteametlikul kokkusaamisel, kus räägitakse riikidevahelisest koostööst ning suurtest ühisprojektidest nagu Rail Baltic ja elektrivõrkude sünkroniseerimine.

"1989. aasta 23. augustil seisid eestlased, leedukad ja lätlased õlg õla kõrval meie kõigi vabaduse eest, et saaksime elada iseseivates, õiglastes ja demokraatlikes riikides. Me alustasime sealt uuesti teed vabade ja arenenud riikide sekka ning asusime üles ehitama kõike seda, millest saame nüüd rõõmu tunda ja mille üle uhked olla. Tänavu pidasime koos juba Euroopa Liitu ja NATOsse kuulumise 15. aastapäeva, mis on andnud Eestile, Lätile ja Leedule palju otsustavust ning kindlust tuleviku ees," ütles Ratas. "Balti kett tähistab ühtlasi 80 aasta möödumist Molotov-Ribbentropi sobingust ja oli oluline teetähis kogu Ida-Euroopa vabanemise teel."

Ratas ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis kohtuvad peaminister Krišjānis Kariņši ja Seimi spiikri Ināra Mūrniecega. Seejärel asetavad peaministrid Riias kell 11 lilled vabadussambale ning külastavad Balti keti teemalist näitust. Järgneb peaministrite töölõuna ja pressikonverents kell 14. Seejärel toimub pidulik koosviibimine, kus esineb Baltimaade muusikute kammerorkester Kremerata Baltica ning kirjanikud Māris Bērziņš, Hasso Krull ja Vladas Braziūnas esitavad oma loomingut.

Balti Ministrite Nõukogu loodi 1994. aastal kolme riigi valitsustevahelise koostöö järjepidevuse tagamiseks. Sel aastal on nõukogu eesistujaks Läti.