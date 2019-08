3D-skannerid võivad lennureiside vedelikupiirangud ajalooks muuta

Tallinna lennujaam plaanib tulevikus kasutusele võtta 3D-skannerid, millega saab pagasis olevaid vedelikke palju täpsemini tuvastada. Kui Tallinnas pole uudse tehnoloogia kasutuselevõtu aega veel paika pandud, siis Suurbritannias tuleb see aastaks 2022 hankida kõigil suurematel lennujaamadel.

BBC teatel on Londoni Heathrow lennujaama 3D-skanner juba paigaldatud ning eelolevail aastail plaanitakse need kasutusele võtta kõikides riigi suuremates lennujaamades. Sellist tehnoloogiat kasutavad ka mõned USA lennujaamad.

Praegu võib lennukisse käsipagasiga kaasa võtta vedelikke, mille pakend on väiksem kui 100 milliliitrit, ja need tuleb panna üheliitrisse läbipaistvasse kilekotti. Kui pagasit 3D-skanneriga kontrollida, siis näeb aga täpsemini, millist vedelikku pakend sisaldab ning piirangud võivad kaduda.

Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse juht Tarvi Pihlakas ütles ERR-ile, et nad hoiavad kõigil uutel valdkonna tehnoloogiatel silma peal ning jälgivad testimis- ja arendusprotsessi tulemusi.

"Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on riiklikul tasemel ära määratlenud tähtajad, millal uued seadmed kasutusele võetakse," märkis ta.

Pihlakas kinnitas, et ka Tallinna lennujaam on võtnud plaani selle tehnoloogia tulevikus kasutusele võtta, kuid täpsemat ajakava ei ole kokku lepitud ning see sõltub nii tehnoloogia arengust kui ka kvaliteedi ja hinna suhetest.