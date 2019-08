Päev varem ütles Trump, et on avatud kohtumisele Rouhaniga.

"See (esimene) samm on sanktsioonidest taganemine. Sa pead taganema kõikidest Iraani rahvale pandud ebaseaduslikest, ebaõiglastest ja vääratest sanktsioonidest," lausus Rouhani otsepildis edastatud kõnes.

"Positiivse muutuse võti on Washingtoni kätes," sest Iraan on juba välistanud selle, mille pärast USA kõige rohkem muretseb -- tuumapommi ehitamine, ütles president.

"Kui see on ausalt teie ainus mure, siis selle mure juba kõrvaldas" riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei korraldus, lisas Rouhani.

Khamenei väljastas tuumarelvade vastase otsuse ehk fatwa 2003. aastal ning ta on sellele viidanud korduvalt.

"Seega astuge see esimene samm. Selle sammuta seda lukku lahti ei tee," ütles Rouhani.

USA lahkus 2015. aasta Iraani tuumaleppest eelmise aasta mais ning pani seejärel Iraanile majandussanktsioonid uuesti peale.

Macron: tingimused Trumpi ja Iraani presidendi kohtumiseks on loodud

Macron teatas esmaspäeval, et tingimused USA presidendi Donald Trumpi ja Iraani presidendi Hassan Rouhani kohtumiseks on loodud.

Macron avaldas Prantsusmaa lõunaosas Biarritzis G7 tippkohtumisel lootust, et kohtumine võiks aset leida lähinädalatel.

"Miski pole kindel, asjad on silmapaistvalt haprad," sõnas Macron ühisel pressikonverentsil Trumpiga.

Ühendriikide president ütles aga, et on nõus Rouhaniga kohtuma vaid õigetel tingimustel. "Kui tingimused oleksid õiged, nõustuksin sellega kindlasti," lausus Trump, kes oli varem esmaspäeval öelnud, et G7 riigid on ühtsed soovis, et Iraan ei omandaks tuumarelva.

Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas Macroni esitatud ajaraamid kohtumisele Rouhaniga on tema hinnangul realistlikud, ütles Trump, et "on küll".

"Ma arvan, et ta tahab kohtuda. Ma arvan, et Iraan tahab selle olukorra joonde ajada," lausus Ühendriikide riigipea.