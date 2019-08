USA kohtunik blokeeris Missouri karmi abordiseaduse jõustumise

Kansas City kohtunik Howard Sachs teatas, et seadus rikub ülemkohtu lahendit, mis tagab õiguse abordile seni, kuni loode ei ole elujõuline.

"Ükskõik missugusel moel sõnastatuna on see seadus pealtnäha vastuolus ülemkohtu lahendiga, et loote arengu mõõtmist konkreetsest nädalast ei saa võtta aluseks seadusandlikele või kohtulikele abordipiirangutele," ütles Sachs.

Kohtunik ei tõkestanud samas seaduse selle osa jõustumist, mis keelustab abordi loote soo, rassi või Downi sündroomi riski alusel.

Mitu konservatiivset USA osariiki püüavad piirata abordiõigust karmide seadustega, mis keelustavad raseduse katkestamise selle algusnädalatel.

Seaduste eesmärk on kutsuda esile kohtuasjad, mis sunniksid USA ülemkohut abordiküsimust uuesti läbi vaatama. Ülemkohus seadustas abordi 1973. aastal üle kogu USA murrangulises kaasuses Roe vs Wade.