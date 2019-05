Vabariiklaste enamusega Alabama senat toetas häältega 25-6 seaduseelnõu, mis muudaks abordi mis tahes raseduse järgus kuriteoks, mille eest on maksimaalne karistusmäär 99-aastane ehk eluaegne vanglakaristus.

Ainsa erandi teeb seadus juhtudel, kui naise elu ähvardab tõsine risk.

Arste, kes seadusest kinni ei pea, võib ees oodata kuni 99-aastane vanglakaristus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui arstid osariigist lahkuvad, siis ärge süüdistage kedagi teist peale iseenda," ütles Alabama senati demokraatide liider Bobby Singleton.

Singleton üritas enne hääletust eelnõusse sisse viia muudatust, millega oleks võimalik teha aborte naistel, kes on rasedaks jäänud vägistamise või intsesti tõttu. Ettepanek ei leidnud aga senatis toetust.

Seaduseelnõu läheb nüüd kuberner Kay Ivey lauale, kes ei ole veel teatanud, kas kavatseb selle allkirjastada.

Vabariiklase Terri Collinsi sõnul üritatakse seaduse jõustumist tõenäoliselt kohtus takistada, kuid vabariiklased on võitluseks valmis. Collins lisas, et Alabama vabariiklaste peamine eesmärk on, et konservatiivsem ülemkohus tühistaks oma 1973. aasta otsuse, millega seadustati abort kogu USA-s.

Collinsi hinnangul peaks igal osariigil olema õigus abortide üle ise otsustada. "Nii et me saaksime luua oma seadused, milles oleksid parandused ja asjad, mis tegeleksid nende probleemidega," märkis Collins.

Seaduse toetajad on öelnud, et õigusakt on teadlikult koostatud nõnda, et see läheks vastuollu USA ülemkohtu 1973. aastast pärineva murrangulise otsusega kaasuses Roe v. Wade, mis seadustas abordi üle kogu Ühendriikide.

Nad loodavad, et see toob kaasa kohtuasja, mis sunniks kohtunikke abordiõiguse küsimust uuesti läbi vaatama.

Viimasel ajal on karmimaid abordiseaduseid samal põhjusel vastu võtnud teisedki osariigid. Näiteks Georgias on abordid lubatud senikaua, kuni pole võimalik tuvastada loote südametukseid ehk tavaliselt kuni kuuenda rasedusnädalani.