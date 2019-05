Mitu USA osariiki on võtnud hiljuti vastu uued piirangud abordile.

Alabama vabariiklasest kuberner allkirjastas USA rangeima abordiseaduse, mis ei luba rasedust katkestada isegi vägistamise ja intsesti korral.

Missouri kongress keelustas sel nädala abordi alates kaheksandast rasedusnädalast ning Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa ja Põhja-Dakota ei luba rasedust katkestada alates hetkest, kui on kuulda loote südamelööke.

Hetkel on veel 16 osariiki uurimas võimalusi, kuidas aborti puudutavaid reegleid karmimaks muuta, vahendas BBC.

Alabama abordikeelu toetajad on kinnitanud, et eeldavad keelu kohtusse kaebamist ja loodavad, et edasikaebamistega jõuab teema ülemkohtuni, kus on hetkel tänu Trumpi poolt määratud kahele uuele ülemkohtunikule ülekaal konservatiivsemate kohtunike käes. Seega on abordikeelu algatajate laiemaks eesmärgiks see, et ülemkohus tühistaks 1973. aasta otsuse (nn Roe vs Wade), mis tegi abordi seaduslikuks üle kogu riigi.

"Nagu teate, olen ma jõuliselt elu pooldav kolme erandiga: vägistamine, intsest ja ema elu kaitsmine," kirjutas Trump Twitteris.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....