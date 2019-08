Riigihaldusminister vaeb Pääsküla rabametsa elamumaaks muutmise võimalikkust

Tänavu juulis kirjutas ERR, kuidas osaühing Dikapro palus Nõmme Rännaku puiestee elanikelt kooskõlastust, et muuta mitmed Pääsküla rabametsa äärsed kinnistud praeguse metsa- ja pargiala asemel elamumaaks ja sinna elumaju ehitada. Detailplaneeringut elamute ehitamiseks on seal üritatud algatada korduvalt, kuid Nõmme linnaosa valitsus ei ole plaani põhjendatuks pidanud ning Tallinna linnaplaneerimise amet jättis ka nüüd menetluse algatamata.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak soovis linnapea Mihhail Kõlvartilt kirjalikus arupärimises teada, kuidas annab linnavalitsus Nõmme linnaosa elanikele tulevikuks kindlustunde, et Nõmme säilib aedlinnaosana ning sealseid metsatukkasid ega rabaääri ei ehitata täis.

Kõlvart vastas, et vastu võetud Nõmme linnaosa üldplaneeringus on kõnealused kinnistud ehk Rännaku puiestee 30, 30a, 32 ning Lemmiku 50 ja Nugise 19 määratud rohealadeks ning lisaks on need alad Tallinna kehtivas üldplaneeringus määratud metsade, parkide ja looduslike haljasalade alaks. Kuna juba Tallinna üldplaneeringus on piirkond rohealaks määratud, siis puudub kinnistute omanikel Kõlvarti hinnangul igasugune õigustatud ootus kinnistute sihtotstarvet muuta.

Linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitasid kinnistute omanikud vastuväited, kus ei nõustunud nende kinnistute rohealadeks määramisega, linnaplaneerimise amet ei nõustunud aga ühegi vastuväitega.

"Küll aga soovisid vastuväidete esitajad oma vastuväidete suunamist rahandusministeeriumisse üldplaneeringu järelevalvesse, kus lahendamata erimeelsustele peab lõpuks andma oma seisukoha riigihalduse minister. Üldplaneeringu järelevalve on hetkel käimas," lausus Kõlvart.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju talituse juhataja Leevi Laever ütles ERR-ile, et Nõmme linnaosa üldplaneeringu järelevalvemenetlust viib rahandusministeeriumis läbi regionaalhalduse osakonna Harju talitus. Praeguseks on vastuväited ära kuulatud.

"Riigihalduse minister annab seisukoha septembri jooksul," sõnas Laever.



Minister hindab seisukoha kujundamiseks kõiki lahendamata jäänud vastuväiteid ja seejärel edastatakse planeeringumaterjalid koos seisukohaga Tallinna linnale. Üldplaneeringu kehtestab linnavolikogu.

"Kui keegi leiab, et üldplaneeringuga on tema õigusi rikutud, siis on võimalik pöörduda kohtusse ning vaidlustada kehtestamise otsus," lisas Laever.