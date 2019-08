Jaapani peaminister hoiatas Aafrikat

Aafrikasse investeerijad peaksid hoiduma koormamast sealseid riike üle jõu käivate võlgadega, manitses Jaapani peaminister Shinzo Abe reedel, viibutades sõrme Hiina suunas, kes on viinud juba mitu arengumaad võlaorjusse.

Abe ütles Tokyo lähedal peetud Aafrika arengu konverentsi kokku võttes ajakirjanikele, et G20 riigid, nende hulgas Hiina, on võtnud endale kohustuse tagada "võla jätkusuutlikkus".

"Aafrikale abi andes peame me arvestama saajariigi võlakoormaga ja hoolitsema selle eest, et võlakoorem ei muutuks üle jõu käivaks," ütles Jaapani valitsusjuht vastuseks küsimusele Hiina mõjust Aafrikas.

Kolmepäevase tippkohtumise ühisavalduses öeldi: "Me usume, et kvaliteetne taristu, mis tagab elutsüklikulude taskukohasuse, on jätkusuutliku majandusarengu alus."

Rohkem kui 50 Aafrika riigi ja rahvusvahelise organisatsiooni esindajate kohtumise taustal kummitas Hiina, kes on teinud oma vastuolulise uue Siiditee (Vöönd ja Tee) algatuse raames Aafrikasse tohutuid investeeringuid.

Abe hoiatas juba neljapäeval Pekingi poliitika eest, öeldes, et "kui partnerriik on suurtes võlgades, takistab see turule sisenemist".

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang nimetas Abe avaldust "halvasti põhjendatud spekulatsiooniks".

Tema sõnul on Aafrika liidrid korduvalt öelnud, et puudus pole mitte rahvusvahelistest konverentsidest ja lubadustest Aafrikale abi anda, vaid tegudest ja lubaduste täitmisest.

Jaapan keskendus konverentsil investeeringute kvaliteedile, mitte kvantiteedile nagu Hiina, kes teatas eelmisel aastal Aafrika arengu rahastamiseks 60 miljardi dollari eraldamisest.