Kunduz asub strateegiliselt tähtsas teede ristumiskohas ning on kergesti ligipääsetav nii Põhja-Afganistanist kui pealinnast Kabulist.

Ametnikud ütlesid, et Talibani rünnak algas ööl vastu laupäeva kella ühe paiku ning islamistid tungisid peale mitmest suunast.

Lahingud kestsid kogu päeva ning õhtul teatas Afganistani valitsus, et on saavutanud initsiatiivi.

Taliban "tahtis tekitada linnas hirmu õhkkonna, kuid meie vaprad julgeolekujõud lõid nende rünnaku tagasi", ütles president Ghani avalduses.

Peatselt pärast tema teadet aga edastati uudis, et enesetapuründaja oli püüdnud rünnata kohalikku politseiülemat, kui too ajakirjanikega rääkis.

Siseministeeriumi kõneisik Nasrat Rahimi ütles, et 10 inimest sai surma ja politseiülem haavata. Esialgu ei ole selge, mis juhtus ja kas hukkunute seas on ajakirjanikke.

Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid väitis mõni tund varem, et islamistid hõivasid Kunduzis mitu tähtsat hoonet.

"Taliban ründas täna hommikul Kunduzi mitmest suunast. Me oleme nüüd linnas, hõivates ühe valitsushoone teise järel," ütles ta.

Siseministeeriumi kõneisiku väitel on lahingutes saanud surma "sadu Talibani terroriste", kuid sõltumatut kinnitust sellele väitele ei ole.

Varem teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja Rohullah Ahmadzai, et islamistid on võtnud Kunduzi haigla patsiendid pantvangi.

"Meil ei ole raske neid rünnata, aga me ei soovi tsiviilohvreid," ütles ta.

Taliban ei ole loobunud veristest rünnakutest julgeolekujõududele ja tsiviilelanikele hoolimata rahukõnelustest, mida liikumise juhid Kataris USA rahusaadiku Zalmay Khalilzadiga peavad.

Taliban peab juba kuid Kataris USA-ga läbirääkimisi Afganistani sõja lõpetamiseks. Viimastel nädalatel on pooled andnud märku peatsest kokkuleppest.

USA vägede lahkumist nõudva rühmituse kontrolli all on ligikaudu pool riigist ja nad on tugevaimad alates lüüasaamisest 2001. aastal, mil Ameerika väed Afganistani tungisid. Pealetungis Kunduzile nähakse läbirääkimispositsiooni tugevdamise sammu.

Kunduz langes Talibani kätte 2015. aastal ja linna on rünnatud ka hiljem korduvalt.