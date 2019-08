Trump: USA sõdurid püsivad Afganistanis ka Talibaniga leppe sõlmimisel

"Vähendame 8600-le ja vaatame siis sealt edasi," lausus Trump meediakanali Fox News raadiole. "Meil saab alati olema kohalolek," lisas ta.

Kui aga Afganistanist peaks tulema mõni rünnak USA-le, siis "tuleme tagasi sellise jõuga..., mida pole varem nähtud", hoiatas ta.

Trump ütleb nüüd, et vähendab sõdurite arvu vaid siis, kui Taliban tagab, et tema territooriumi ei hakka kasutama ei Al-Qaeda ega ükski teine rahvusvaheline džihadistlik rühmitus.

Taliban tahab kõikide sõdurite lahkumist, kuid president rõhutas, et seda ei tule. Selle asemel kavatseb ta seal hoida "suurt luuret" andma hakkava üksuse. "Kohalolek peab olema."

Avaldus toob pisut selgust USA kavatsuste kohta kõnelustel Talibaniga.

Washington saatis oma sõdurid Afganistani pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid USA-s. Rünnaku tegi terrorivõrgustik Al-Qaeda, millele tollane Talibani režiim varjupaika andis.

Kuigi USA-l on Talibanist sõjalist jõudu kõvasti rohkem, siis edu see toonud pole. Lisaks on seal surma saanud umbes 2400 Ühendriikide sõdurit ja haavata veel umbes 20 000.

Nüüd tahab Washington oma sõjalise sekkumise Afganistanis lõpetada ning peab Talibaniga kõnelusi vähemalt 2018. aastast. Trump loodab kuulutada sõja lõppenuks enne 2020. aasta USA presidendivalimisi.

USA-l oli sõja tippajal Afganistanis umbes 100 000 sõjaväelast, kuid praegu on neid seal umbes 14 000.

Pole selge, mida tähendab USA sõdurite arvu vähendamine Afganistani valitsusele. Tema sõdurid on välja õpetanud USA, kuid neil on sõjas Talibani vastu suuri raskusi.

Praeguseks näib Valge Maja keskenduvat USA julgeoleku tagamisele. Eriti tahab ta tagada, et Taliban peab oma lubadustest kinni.

"Tunneme vägagi hästi Talibani ajalugu... ning tema keerulist ajalugu Al-Qaeda. Täpselt seepärast hakatakse pingsalt ja tuvastatavalt jälgima mis tahes Talibaniga sõlmitud lepet, kui selleni jõutakse," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja.

"Lepe, mille kallal me töötame, ei põhine usaldusel. See saab põhinema selgetel nõuetel ja lubadustel, mida me hakkame jälgima ja tuvastama."