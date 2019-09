Trumpi jaoks on rahukõnelused Talibaniga surnud

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et rahukõnelused islamiliikumisega Taliban on surnud ning USA asus liikumise võitlejaid Afganistanis oluliselt sagedamini ründama.

"Need on surnud. Mis minusse puutub, siis need on surnud," lausus president Valges Majas pärast pikalt kestnud katset sõlmida Talibaniga lepe ning tuua USA sõdurid Afganistanist ära pärast 18 aastat kestnud sõda.

Teatele eelnenud nädalavahetusel otsustas Trump tühistada salaplaani lennutada Talibani juhid otsekõnelusteks USA-sse Camp Davidisse.

Nüüd lõi Trump finišijoonel olevana näinud rahukõneluste kirstu veel ühe naela, kui teatas, et USA sõjaväe rünnakud talibitele on praegu viimase aastakümne raevukaimad. "Viimase nelja päeva jooksul oleme rünnanud oma vaenlast kõvemini kui viimase 10 aasta jooksul," lausus ta Twitteris.

Pühapäeval ütles välisminister Mike Pompeo, et Ühendriikide sõdurid olid tapnud ainuüksi viimase 10 päeva jooksul üle tuhande talibi.

Trump eitas pahaselt väiteid, et tema järsud kursimuutused Afganistani-poliitikas põhjustavad segadust.

Kuni selle nädalani olid järjepidevalt kasvanud ootused, et USA ja Taliban suudavad rahuleppe ikkagi sõlmida. Leppe järgi pidi USA järk-järgult vähendama oma sõdurite arvu Afganistanis ning Taliban pidi lubama, et ta hoiab teised äärmusrühmitused Afganistanist väljas.

Laupäeval aga paljastas Trump, et tühistas enneolematu kohtumise Talibani juhtidega rahulepete poolest tuntud Camp Davidis. President põhjendas seda USA sõduri surmasaamisega eelmisel nädalal Talibani käe läbi.

Tühistamine, millest president Twitteris teatas, oli esimene kord, kui ameeriklased võimalikust kohtumisest üldse teada said.

Washingtonis olid paljud šokis ning mõned ka vihased. Nende arvates oli kohatu kutsuda Taliban USA-sse vaid mõni päev enne 11. septembri terrorirünnakute aastapäeva.

Lisaks nuriseti Trumpi läbirääkimisstiilile omase ettearvamatuse üle.

Trump aga eitas erimeelsusi valitsuse liikmete, kaasa arvatud asepresident Mike Pence'iga. President süüdistas ajakirjanikke katses näidata Valget Maja kaoses, mida tegelikult pole.

"Levib kõvasti võltsuudiseid, et langetasin Talibaniga Camp Davidis kohtumise asjus otsuse vastu asepresidendi ja mitmete nõunike soove. See uudis on vale. Minu arvates on alati hea kokku saada ja vestelda, kuid sel korral otsustasin seda mitte teha," lisas riigipea Twitteris.