Bill Clinton tervitas Eesti rahvast Vene vägede lahkumise aastapäeva puhul

ERR-i uudisteportaal avaldab Ameerika Ühendriikide ekspresidendi pöördumise muutmata kujul:

"Mul on täna hea meel saata oma õnnitlused ja head soovid Eesti rahvale päeval, mil te tähistate 25 aasta möödumist Vene vägede väljaviimisest Eestist ning tõelise suveräänsuse algusest. Nägin presidendina palju vaeva, et toetada Eestit ja teisi Balti riike uue vabaduse ajastu alguses. Usun, et ühtne, rahumeelne ja demokraatlik Euroopa on kõigi inimeste turvalisuse ja heaolu tagamisel ülioluline, ning uskusin seda ka 25 aastat tagasi.

1994. aasta 31. august jääb õigustatult Eesti ajalukku kui väga uhke päev. See sai teoks president Meri ja president Jeltsini raske töö tulemusena – nad jõudsid vägede väljaviimises üksmeelele. See oli ka minu jaoks uhke päev. Nägin selle päeva, selle kohtumise, nende üksikasjade nimel palju vaeva. Ning pean mainima, et viimase 25 aasta jooksul olen olnud väga rõõmus, vaadates Eestit saamas uue lõimumis-, koostöö- ja heaolulaine osaks ja eestvedajaks – saamas nii NATO kui ka Euroopa Liidu liikmeks.

Praegu, kui maailmas on nii palju kohti, kus lahknemise ja lagunemise jõud lõhestavad meie ühtset inimlikkust, pannakse proovile mitmepoolsuse eelised ja isegi konflikti lahendamiseks tehtava koostöö väärtus. Eesti sammud, mis on viimase 25 aasta jooksul astutud, ja saavutatud tulemused, on tähtsamad kui eales varem. Te võite olla pindalalt ja rahvaarvult väikesed, aga oma võimaliku mõju poolest olete päris suured. Ning te kerkite mu kujutluses alati kõrgustesse, jäädes seejuures väga tänulikuks.

Seega õnnitlen teid selle verstaposti puhul! Jään ootama kõigi eestlaste edusammude ja heaolu kasvu ka edaspidi. Loodetavasti saan kunagi tagasi tulla ja sellest osa saada."