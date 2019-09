"Tänane päev on ajaloos kurb päev. Eesti jaoks lõppes Teine maailmasõda tegelikult ju alles 25 aastat tagasi, mil viimased vagunid okupatsioonivägede tehnikaga meie pinnalt lahkusid. Sõja puhkemine tähendas meie inimeste, rahva ja riigi jaoks enam kui poolt sajandit kannatusi, majanduslikku taandarengut, vabaduse puudumist," nentis Eesti riigipea.

"Täna seisame siin koos paljude teiste riigipeadega, et seda päeva mäletada ja mälestada. Ainult mäletamine tagab, et see ei kordu kunagi," ütles president Kersti Kaljulaid mälestustseremoonia järel.

Lisaks mälestusüritusele toimub Varssavis Eesti ja Gruusia riigipeade kahepoolne kohtumine.