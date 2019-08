Kooliteed alustab ligi 15 000 last

Esimesse klassi läheb tänavu 14 500 last. Koolitee algus tähendab aga lapsevanematele märkimisväärseid kulutusi, mis võivad ulatuda mitmesaja euroni.



Valides esimese klassi lapsele poest välja kõige soodsamad ja hädavajalikumad koolitarbed, läks ostusumma kokku juba 110 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui ranitsa ja selle sisu peale võib minna juba mitusada eurot, siis lisaks tuleb osta ka kooliriided, mis muudavad väljakäidava summa vähemalt poole suuremaks.

1. ja 2. klassi lapse vanem Kristel peab seda summat väga suureks. "Kui arvestada koolivormi, mis on väga suur, noh ligi pool sellest kulutusest. Ma usun et lõppkokkuvõttes kõik spordiriided, muud tarvikud, see läheb kõvasti üle 300 euro. Kokku ühe lapse peale," sõnas Kristel.

Paljud koolid annavad ette ka nimekirja asjadest, mis esimesse klassi tulijal olemas võiksid olla.

"A3 nimekiri ja seda oli kolm lehte. Väga pikk ja põhjalik nimekiri. Põhimõtteliselt väga mugav, võtad nimekirja ette ja linnukesed taha. Aga asju on tohutult, minu ajal nii palju ei olnud," ütles Kristel veel.

Koolitarvete nimekirjas kõige kallim on ranits, suur osa summast läheb ka erinevatele kunstitarvetele. Suuremas koguses vihikuid värviliste piltide ja erinevate suurustega ostavad pigem juba vanemad koolilapsed.

Rimi formaadijuht Jelena Koginova rääkis, et esimesse klassi minejad tavaliselt ostavad kõik korraga, kas poole aasta jaoks või terve aasta jaoks. "Tavalisi baasvihikuid ilma mustrita, põhivärvi pastakaid. Vanemad õpilased ostavad ise juba väga tihti, ilma vanemateta. Nende jaoks on juba oluline, et oleks erinevate suurustega vihikud, mingid mustrid erinevad, erinevad filmide ja multikate kangelased," rääkis Koginova.

Esmakordselt kooli mineva lapse vanem saab Tallinna linnalt taotleda ka 320-eurost koolitoetust.

Taotlust saab esitada aga alles pärast õppeaasta algust kuni novembrini ning sügisel saab sellest kätte vaid poole. Teine pool koolitoetusest makstakse juunikuus, kui kui esimene klass on lõpetatud.