Öeldakse, et ainus konstant Itaalia poliitikas on kaos. Ja paistab, et selles ei suuda orienteeruda ka kiiresti riigi populaarseimaks poliitikuks tõusnud Matteo Salvini. Salvini tegi panused erakorralistele valimistele sihtides peaministritooli, aga sai kõrvetada. Roomas käivad praegu läbirääkimised, et teha valitsus ilma Liiga ja Salvinita.

Euroopa ajaloos on Itaalia tihtipeale millegi enneolematuga hakkama saanud. Enneolematu oli ka mullu ametisse astunud Euroopa esimene täispopulistlik valitsus. Vürtsi lisas seik, et valitsusse kuulusid korraga parem- ja vasakpopulistid. Täna võib öelda, et haruldane eksperiment kestis veidi rohkem kui aasta. Kahest populistlikust partnerist ei visatud ühte üle parda, ta viskas end ise.

Kuldlauset "ära hüppa vette tundmatus kohas" eiras parempopulistlikku Liigat esindav siseminister Matteo Salvini ning vana tarkusesõna eiramine sai tallegi saatuslikuks - vasakpopulistlik Viie Tähe Liikumine leidis endale tavapärasemate poliitiliste jõudude hulgast uue kaaslase ning purjetab valitsuslaevas edasi.

Erakorralisi valimisi, mida Salvini ja kogu tema partei lootis, ei tulnud. Salvinit maha kanda muidugi ei tasu, tegu on endiselt Itaalia kõige populaarsema ning küllalt kavala poliitikuga.

"Ainus tõde on, et 60 miljonit itaallast on pantvangis sajakonna parlamendisaadiku käes, kes oma kohast kinni hoiavad. See on tegelik tõde. See ei ole demokraatia, muutus, keskkond, heaolu, ümberjagamine. See on 100 parlamendiliiget oma koha külge klammerdumas," ütles Liiga juht Matteo Salvini.

Peaministrina jätkab sõltumatu, parteideväline peaminister Giuseppe Conte. Salvini sõnul on tegu peaministrina, kelle on Itaalia rahvale kinkinud Itaalia iseseisvuse vaenlased Pariis, Berliin ja Brüssel. Tõetera Salvini sõnavahu keskel on see, et Euroopa Liidu institutsioonidele Brüsselis on Conte tõesti meelepärane peaminister, nagu ka kõigile teistele Euroopa Liitu pooldavaile jõududele.

"Täna Quirinale palees, pärast president Sergio Mattarellalt volituste saamist, ütles hr. Giuseppe Conte, et Itaalia kindlustab oma positsiooni Euroatlandi piirkonnas ja minu arust on see väga tähtis, sest seda vastust me vajasimegi. See ei kõrvalda võimalust dialoogiks uue enamuse esindajatega Hiinast ja Venemaalt, kuid loomulikult on see hea sõnum Brüsselile ja igaühele, kes on huvitatud Euroopaga lõimumisest," kommenteeris Corriere della Sera välisuudiste toimetaja Maurizio Caprara.

Itaalia on tuntud ka nõrkade valitsuste ning sagedaste valitsuskriiside poolest. Tundub, et seda traditsiooni ei hüljata. Kui eelmine valitsus oli nõrk, sest selle mõlemad osalised olid populistid, siis uuel valitsusel on juba enne ametisse astumist leitud mitu nõrka tahku. Esiteks on üks valitsuse osaline jätkuvalt populistlik partei. Teine osaline, vasakpoolne Itaalia Demokraatlik Partei, vaevleb aga tõsiste sisetülide käes. Peamiselt väljenduvad need selles, et parteijuht Nicola Zingarettit ei võeta tõsiselt ja parteiliikmed kalduvad pooldama endist parteijuhti ja endist peaministri Matteo Renzit.

Viie Tähe Liikumise sõnavarast leiame kõik need väljendid, mis populistidele nende poolsusest hoolimata omased kipuvad olema. Teooria kuskil hämaruses nuppe keeravast ning niite tõmbavast süvariigist on ka Viie Tähe Liikumise poliitikute hulgas siirast usku leidnud. Salvini lemmikkaarti, sisserännet, on ka Viis Tähte välja mängima õppinud.

"Me arvame ka, et sisseränne on tõsine probleem, päris probleem ja seda tuleb käsitleda suure tundlikkusega, austades avaliku arvamuse tundeid ja täie pühendumisega taotledes Dublini leppe täielikku ülevaatamist, totaka Euroopa põhimõtte kõrvaldamist, mille kohaselt esimene riik, kuhu põgenik saabub, peab temaga ka tegelema jääma," rääkis Viie Tähe Liikumise esimees Luigi Di Maio.

Demokraatlik Partei on oma vastset valitsuspartnerit varem korduvalt umbluuajajaks nimetanud, nende vandenõuteooriate ja vaktsiinivastasuse pärast. Nüüd tuleb Demokraatlikul Parteil aga taoliste rahvalike hirmude ning paranoiade seljas sõitva jõuga valitsusvastutust jagada. Samal ajal liigub Itaalia koos maailmaga sinnapoole, et vastutust, mida jagada, tuleb aina juurde.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles, et riik on väga õrnas olukorras. "Me peame väljuma valitsuskriisi põhjustatud poliitilisest ebakindlusest nii kähku, kui võimalik. Meie majandus on olukorras, mis põhjustab mõningat muret. Üleilmne majandus, eriti Euroopas, aeglustub samuti praeguste kaubanduspingete tõttu, eriti USA ja Hiina vaheliste, nagu me kõik teame," sõnas Conte.