Viie Tähe Liikumise ja vasaktsentristliku Demokraatliku Partei (PD) ministrid vandusid truudust Itaaliale Roomas Quirinale presidendipalees.

"Me oleme valmis andma endast riigi heaks kõik," ütles M5S-i juht ja uus välisminister Luigi Di Maio.

Koalitsioon peab läbima veel parlamendi usaldushääletuse, mis on alamkojas plaanitud esmaspäevaks ja senatis teisipäevaks.

"Edu uuele valitsusele ja selle ministritele. Muutkem Itaaliat!" lausus PD esimees Nicola Zingaretti.

President tegi Contele ülesandeks moodustada uus valitsus pärast seda, kui Itaalia senine koalitsioon augustis kokku kukkus.

Valitsuse esimene ülesanne on koostada 2020. aasta riigieelarve, mis tuleb esitada parlamendile septembri lõpuks ja Brüsselile 15. oktoobriks.

Rahandusministriks määrati demokraat Roberto Gualtieri, kelle ametisse nimetamist kiitis endine rahandusministeeriumi peaökonomist Lorenzo Codogno. Tema sõnul on see "väga positiivne, eriti pidades silmas suhteid Euroopa Liiduga".

Kaitseministriks saab Demokraatliku Partei liige Lorenzo Guerini.

Eelmine M5S-i ja Liiga koalitsioonivalitsus sattus oma suurte kulutamisplaanide tõttu Euroopa Komisjoniga vastuollu.

Turud tervitasid uut valitsust ja Milano börsiindeks FTSE MIB kerkis vannutamise järel 0,5 protsenti.

Tegu on noorima valitsusega Itaalia sõjajärgses ajaloos, kuivõrd selle ministrite keskmine vanus on 47 aastat. Samuti on selle koosseisus rohkem ministreid riigi vaesemast lõunaosast kui jõukast põhjast.

Valitsuse 21-st ministrist üheksa on PD-st, 10 M5S-st ja üks vasakpoolsest parteist Vabadus ja Võrdsus. Uus siseminister Luciana Lamorgese on parteitu.

Lamorgese, kes on endine Milano julgeolekujuht, võtab ameti üle Liiga liidrilt Matteo Salvinilt, kes oma partei eelmisest valitsusest välja viis.

Varem vaenujalal olnud erakonnad leppisid kokku valitseda koos, et takistada ennetähtaegseid valimisi, mille abil lootis Salvini peaministriks saada.

Salvini lootis, et senise valitsuse lagunemise järel korraldatakse erakorralised valimised.

Neljapäeval ennustas ta, et uus valitsus "ei püsi kaua".

"Me oleme sellele vastu parlamendis, raekodades, väljakutel ja siis lõpuks me valime ja me võidame," lausus endine siseminister.

Meedia kajastas, et Salvini keeldus osalemast siseministeeriumi Lamorgesele üleandmise tseremoonial.

Päevaleht Repubblica märkis, et uus siseminister on "meedia mõttes Salvini vastand."

"Tal ei ole sotsiaalmeedias. Teda ei näe kunagi tegemas siseministeeriumi katuselt Facebooki otselülitusi," kirjutas leht.

Itaalia esitas eurovolinikuks ekspeaminister Gentiloni

Itaalia esitas uue Euroopa Komisjoni volinikuks vasaktsentristist ekspeaministri Paolo Gentiloni, ütles üks tema Demokraatliku Partei kolleegidest neljapäeval.

Gentiloni (64) oli Itaalia peaminister 2016. aasta detsembrist 2018. aasta juunini pärast erakonnakaaslast Matteo Renzit.

Temas nähakse stabiilsut tagavat jõudu ja ta on saanud üheks Itaalia populaarsemaks poliitikuks.

"Paolo Gentiloni on ideaalne valik, mis annab Itaaliale hiilguse tagasi. Näeme Brüsselis," kirjutas Gentiloni omaaegne majandusarenguminister Carlo Calenda, kes on praegu Euroopa Parlamendi saadik.

Aastatel 2014-16 oli Gentiloni välisminister ja praegu on ta Demokraatliku Partei auesimees. Erakonda juhib alates märtsist Nicola Zingaretti.