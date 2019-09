Meedia: Türgi võimupartei otsustas ekspeaministri välja heita

Õigluse ja Arengu Partei (AKP) täitevkomitee langetas Erdoğani juhtimisel otsuse peaaegu viietunnise kohtumise järel, vahendas päevaleht Hürriyet.

Aastatel 2009-2014 välisministrina ja 2014-2016 peaministrina töötanud Davutoğlu on süüdistanud hiljuti erakonda aluspõhimõtetest kõrvale kaldumises. Tema kriitika puudutas erakonna võitlust uute Istanbuli linnapeavalimiste eest pärast seda, kui AKP kandidaat sai märtsis peetud valimistel opositsiooni kandidaadi käest lüüa, ning kolme linnapea ametist kõrvaldamist riigi idaosas terrorismiga seotud põhjenduste alusel.

Davutoğlu ei ole esimene kunagine Erdoğani liitlane, kellega Türgi kauaaegne liider on viimastel aastatel tülli läinud. See on juhtunud ka endise presidendi Abdullah Güli ja endise asepeaministri Ali Babacaniga - mõlemad AKP asutajaliikmed.

Babacan lahkus AKP-st juulis, viidates "sügavatele erimeelsustele" poliitika üle, ja ütles, et Türgi vajab "uut visiooni".

Oodatakse, et Babacan asutab uue erakonna.

Erdoğan valitses Türgit aastatel 2003-2014 peaministrina ning juhib alates 2014. aasta augustist riiki presidendina. 2017. aasta kevadel kiitsid türklased referendumil napilt heaks ülemineku presidentaalsele valitsemiskorrale.