Ukraina parlament tühistas saadikupuutumatuse

Zelenskil on parlamendis enamus, ja saadikupuutumatuse tühistamine on esimene hulgast lubatud reformidest.

"Kui seadusandja sõidab inimesele (autoga) otsa või paneb toime mõne teise kuriteo, tuleb ta vastutusele võtta," rõhutas president enne hääletust. "Ma kutsun kõiki saadikuid: tehke lihtsalt seda, mida te olete juba aastaid inimestele lubanud."

Seni oli Ukraina parlamendi liiget võimalik vahistada vaid parlamendi nõusolekul.

Saadikute kohtuliku puutumatuse tühistamisel on ukrainlaste hulgas laialdane toetus, aga mõned rahvaesindajad ja eksperdid on väljendanud kartust, et see võib viia poliitilise tagakiusamiseni.

Vastavasisulise põhiseadusmuudatuse ettepaneku tegi juba eelmine president Petro Porošenko, aga ülemraadas jõudis see viimase lugemiseni alles nüüd.