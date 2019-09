Saks tõi näite, et kui abielupaar peab hooldama nelja eakat inimest ja neil on lisaks vaja koolitada ka kolm-neli last, tekitab see nii vaimseid kui kehalisi probleeme.

Kui meil oleks olemas hoolduskindlustus, nii nagu on ravikindlustus, et sinna saaks iga kuu mingi protsendi oma palgast panustada, annaks see tema sõnul teadmise, et mingi häda korral on teatud tasemel hooldus tagatud.

"Ka riik võib leida selle raha ja panustada, aga riigil on alati muud prioriteedid ja teame, mis need on: riigikaitse, tervishoid, teadus ja haridus ning hooldus jääb alati vaeslapseossa," tõdes Saks.

Ta lisas, et paljud eakad jäävad hätta just kindlustunde puudumise tõttu ja depressiivsus suureneb vanusega.

"Kui vaatate suitsiidide statistikat, siis kõige suurem on see kõige vanemas vanuserühmas," tõi arst välja. "Ei taheta olla koormaks oma lastele. Need on väga tõsised probleemid ja kui jätamegi hoolduse ainult või valdavalt perede kanda ega leia raha finantseerimiseks, siis need lõhed süvenevad veelgi."