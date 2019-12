Sotsiaalminister raviks hoolekande rahapuudust uue maksuga

Kiige sõnul tähendab see konkreetse makse loomist, mida kogutaks hooldusvajaduse katmiseks, nii nagu toimib haigekassa, kus väljamakseid tehakse raviasutusele, kirjutab Postimees.

"See peaks olema eraldi eelarvega hoolduskassa, mille puhul on selgelt kokku lepitud, mida rahastatakse, millises mahus, milline saab olema inimese omaosalus," ütles Kiik, kelle visiooni järgi oleks ka see solidaarne maks.

Kuigi teema tuleb valitsuses alles arutusele, ei poolda hoolduskindlustusmaksu kehtestamist valimisteaegu maksurahu lubanud Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei võta enne sotsiaalministri eepanekuga tutvumist seisukohta.

Kui Reformierakond leiab, et hoolekandeprobleeme uue tööjõumaksuga lahendada on libe tee, siis sotsiaaldemokraadid on valmis hoolduskindlustuse teemat arutama, kuigi praegu leiab erakond, et maksutõus ei ole lahendus, sest probleem on terav praegu, ent kindlustus aitaks inimesi alles aastate või aastakümnete pärast.