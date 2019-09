Mustamäel kontrollis politsei jalakäijate liiklemist ning hoolimata sellest, et näha on patrullauto ja politsei mootorratas, oli paljudele jalakäijatele liikluseeskirjadest täiesti ükskõik ja mindi punase tulega üle tee.

Vales kohas või foori keelava tulega tänava ületamine on liikluspolitseinik Tauno Valgmäe sõnul väga levinud rikkumised. Kuigi võiks arvata, et lapsed jooksevad autosid vaatamata uisapäisa teele, siis politseiniku sõnul eksivad kõige enam nende põhiliste liiklusreeglite vastu hoopis 15- kuni 60-aastased.

"Põhiline õigustus on, et autot ei tule, ühtegi autot ei olnud lähedal või siis teine variant on, et neil on kiire kusagile bussi peale või ettevõttesse," rääkis Valgmäe.

Levinud õigustus on ka see, et tunnel või ülekäigurada on liiga kaugel ja lihtsam on otse üle tee silgata. Isegi kui selleks on mitmerealine Laikmaa tänava Tallinna kaubamaja kõrval, kus tunnelini on mõned meetrid minna.

Seadus näeb sellise rikkumise korral ette 20-eurost rahatrahvi. Politseile ei tee muret mitte ainult kiirustajad, vaid ka nutiajastu jõudmine tänavatele.

"Järjest enam täheldame seda, et nutitelefonid, multimeediaseadmed kõrvaklappide näol – jalakäijad ei pane selle tõttu enda ümber toimuvaid asju tähele ja satuvad kergesti õnnetustesse," rääkis Valgmäe.