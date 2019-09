Viinamarjakasvatajatel oli väga hea aasta

Saare-Tõrvaaugu aiandi kasvuhoones käib parajasti viinamarjade korjamine, sest aednik Harri Poomil on plaanis neid turule müüma minna. Esimesed viinamarjad pani ta siin kasvama kaheksa aastat tagasi ja tänavune on kõige saagirikkam. Heale saagile pandi alus juba eelmisel suvel.

"Kõigepealt oli möödunud suvi hästi soodus õiepungade moodustumiseks ja tänavune suvi on olnud väga hea marjade arenguks. Ja need kaks asja kokku on tõesti väga hea saagi andnud," rääkis Poom, ja lisas, et kui on kehv suvi, siis ei edene marjad kasvuhooneski.

"Kui ikka päikest pole, siis ei ole kasvuhoone ka soe. Kui on kevad külm, siis on kasvuhoones ka külm. Soojem kui väljas, aga külm ikkagi. Ja hästi oluline on muidugi see, kui pikalt sügisel soe on, kuidas võrsed korgistuvad. Kui on suvi jahe ja sügis varane, siis võrsed ei korgistu hästi ja siis ei talvitu hästi ja siis ei ole järgmisel aastal saaki ka," selgitas Poom.

Poom kasvatab üksnes lauaviinamarjasorte. Kuna ta ise veini ei joo, pole ta ka veinitegemisest huvitatud.

Viinamarjakasvataja Margus Joost ütleb, et temal on just avamaal kasvavad viinamarjad tänavu andnud üllatuslikult hea saagi.

Tema alustas viinamarjakasvatusega samuti 2011. aastal. Algul lihtsalt huvi pärast proovis, aga nüüd on ta täielik viinamarjaentusiast. Tema aias kasvab kõik, mis ta maha paneb, väga hästi.

"Tänavuse aasta saak on hästi kvaliteetne, mari on hea maitsega, avamaal on külluslik. Ma ei ole nii head saaki näinud siin," rääkis Joost.

Hea saagi põhjuseks peab Joost eelmise aasta sooja suve ja teatud agrotehnilisi muudatusi, mida ta tegi.