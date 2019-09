Pirita kloostri varemed püsikatust ei saa

Linnaosakogu tõi ettepanekus esile, et püsikatus võimaldaks ajaloolist vaatamisväärsust mitmekülgsemalt kasutada. Muinsuskaitseamet põhjendas oma seisukohta, et tegemist on mälestisega, mis on kaitse all varemetena ning viitas ka võimalikele mõjudele, mille võib alalise katuse rajamine kaasa tuua.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul austab linnaosavalitsus muinsuskaitseameti otsust.

"Amet on ettepanekut vaaginud nii kontseptuaalsest kui ka emotsionaalsest küljest ja otsustanud mitte toetada püsikatuse ehitamist," sõnas Liinat. Tema sõnul mõjutaks katus kindlasti olulisi vaateid varemetele ning on ka palju tehnilisi küsimusi, millele ei ole praegu vastuseid.

Tallinna linn on viimased 15 aastat toetanud Birgitta Festivali ajaks kloostrivaremetele ehitatava ajutise katuse ja akende paigaldamist.