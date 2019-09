Reformierakonna eesti kooli eelnõu ei pruugi valitsusparteide toetust saada

Teisipäeval on riigikogu suures saalis aprillikuus Reformierakonna poolt riigikogu menetlusse antud eelnõu haridussüsteemi ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks. Sama põhimõtte toetaja, valitsuses olev EKRE ei pruugi aga eelnõu poolt hääletada. ERR-ile teadaolevalt on Keskerakond, Isamaa ja EKRE valmistanud ette oma paralleelse samasisulise eelnõu.

EKRE esindaja Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et EKRE toetab ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile ülemineku põhimõtet, aga jättis lahtiseks, kas Reformierakonna menetlusse antud eelnõu EKRE fraktsiooni toetuse saab.

"Kas me nüüd konkreetselt seda Reformierakonna eelnõu toetame, sest seal on mitmeid küsitavusi. Sisuliselt peaks selle, mida nad 17 aastat tegemata jätsid, tegema üleöö," lausus Põlluaas.

Reformierakondlane Jürgen Ligi selgitusele, et nende eelnõu ei tee muud, kui annab valitsusele ülesande korraldada ühtsele haridussüsteemile üleminek, vastas Põlluaas, et ka EKRE koalitsioonis olles teeb valitsusele sama ülesande.

"Selles suhtes mul on hea meel, et Reformierakond on ka lõpuks opositsioonis olles jõudnud samale seisukohale," lausus Põlluaas.

Ligi: eelmises koosseisus oli viie fraktsiooni toetus

Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et fraktsioon loodab eelnõule suurt toetust. "Sõnades eelmises koosseisus toetas seda viis fraktsiooni, ainult Keskerakond ei toetanud. Kui need seisukohad olid siirad, siis peaks olema meil olema Isamaa hääled ja EKRE hääled," ütles Ligi.

Ka sotsidest on Ligi sõnul eelnõule poolehoidjaid olnud. Jevgeni Ossinovski on tema sõnul korduvalt öelnud, et nad on selle poolt, aga alati visanud sisse mingi reoorilise konksu, miks seda toetada ei saa.

Keskerakondlane Jaanus Karilaid ja sotsiaaldemokraat Katri Raik kinnitasid ERR-ile, et nende fraktsioonid eelnõu ei toeta.

Reformierakonna riigikogu fraktsioon andis eelnõu haridussüsteemi ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks menetlusse aprillikuus.

ERR saatis Isamaa fraktsiooni esimehele Priit Sibulale eelnõuga seoses küsimuse juba eelmise nädala neljapäeval, ent ei ole Sibulalt Isamaa selget seisukohta saanud. Esmaspäeval vastas Sibul, et Isamaa arutab teemat teisipäeva hommikul ja võtab siis otsuse vast. Isamaa meedianõunik Mart Luik ütles, et Isamaa arutab seda küsimust esmaspäeval toimuval juhatuse koosolekul.