Reformierakond ootab presidendivalimiste teemal initsiatiivi ka teistelt

Reformierakonna fraktsioon ootab presidendivalimiste teemal arutelude korraldamise eestvedamist riigikogu esimehelt ning initsiatiivi kandidaatide pakkumisel ka opositsioonierakondadelt. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles pärast fraktsiooni ja juhatuse ühist koosolekut, et ootab Isamaa ja Keskerakond näitaks koostöötahet.

"Mina ootan seda, et nüüd teised erakonnad näitaks ka oma valmisolekut. Et Isamaa ja Keskerakond tuleks sellest poliitspinnide maailmast välja ja näitaks koostöötahet. Ootame nüüd ka teiste erakondade seisukohad ära, kas nad on nõus koostööd tegema või mitte. Me ei otsi ja ei vali ju presidendikandidaati Reformierakonnale, me valime presidenti Eestile," ütles Pillak ERR-ile.

"Kuni võidupühani olid kaks erakonda väga selgelt öelnud, et Alar Karis on nende kandidaat, ilma et ametisolev president oleks öelnud, kas ta üldse kandideerib või mitte. Minu meelest pandi ametisolev president sellise survega väga kehva olukorda. Aga nüüd see pilt on klaarim ja tegelikult oleme nüüd protsessi järgmise etapi alguses. Sellist olukorda ei olnud aasta esimeses pooles," lausus Pillak.

"Ma arvan, et juulikuu jooksul käib erinevate kandidaatide vahel sõelumine ja seejärel augustis saab täpsemalt rääkida, et kes see inimene või inimesed võiks olla, nende seisukohtadega tutvuda, neid kuulata. Ja ma arvan, et augusti alguses on mõistlik, kui koguneb riigikogu vanematekogu," lisas Pillak.

Pillaku sõnul Reformierakonna fraktsioon ja juhatus esmaspäeva hommikul nimedest ei rääkinudki, vaid hoopis omadusest, mis peaks järgmisel presidendil olema.

Ka teised erakonnad arutavad sel nädalal presidendivalimistega seonduvat. Isamaa eestseisus koguneb esmaspäeval riigikogus ning teisipäeval on Rakveres omavalitsusjuhtide kogunemine. Ka sotside juhtkond arutab esmaspäeval teemat.

Esmaspäeva hommikul kogunes ka Keskerakonna juhtkond.

"Keskerakonna eesmärk on esitada presidendikandidaat, kes kõnetaks võimalikult suurt osa Eesti ühiskonnast. Samas eeldab see ka potentsiaalsete kandidaatide nõusolekut ning selle nimel erakond aktiivselt töötab," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

Laatsi sõnul peab Keskerakond pidevat dialoogi ka teiste erakondadega.

Õnne Pillaku sõnul on kavas infot vahetada pärast seda, kui erakonnad on omavahel presidendivalimisi arutanud.

"Las need koosolekud olla ära ja siis me lepime kokku ja vahetame infot, et kuidas need tunded on. Saame seda veel arutada, kuidas see koostöövorm võiks edasi liikuda," sõnas ta.

"Riigikogu juhib meil riigikogu esimees ja mina näen seda, et sealtpoolt see initsiatiiv peaks ka tulema," ütles Pillak.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et laiendatud riigikogu vanematekogu koguneb presidendikandidaate arutama ilmselt augustikuus. Samuti toimub siis ametlike presidendikandidaatide kuulamine fraktsioonides.

Presidendivalimiste esimene voor on 2. septembril.