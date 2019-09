Pompeo süüdistas Iraani võimaliku tuumategevuse varjamises

"Iraani režiimi puudulik koostöö IAEA-ga (Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur) tõstatab küsimusi võimalikust teavitamata jäänud tuumamaterjalist või -tegevusest," kirjutas Pompeo Twitteris.

"Maailma ära ei peta. Me tõkestame sellele režiimile kõik teed tuumarelvani," lisas ta.

USA välisministri hoiatus tuli päev pärast seda, kui IAEA juht ärgitas islamivabariiki kiirkorras kõigile IAEA muredele reageerima.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu süüdistas esmaspäeval Iraani varem avalikustamata tuumarajatise kasutamises tuumarelvade väljatöötamiseks, mis on nüüdseks hävitatud.

Iraan hävitas pealinnast Teheranist lõunas Abadeh' linna lähedal asunud rajatise juuli paiku pärast seda, kui taipas, et Iisrael on selle avastanud, väitis Netanyahu.

Netanyahu teatas eelmisel aastal suure koguse luureandmete kättesaamisest ja väitis, et tal on uusi tõendeid Iraani tuumarelvaplaanide kohta, mida on võimalik suvalisel hetkel käiku lasta.

Iisrael on olnud 2015. aastal Iraani ja kuue suurriigi vahel sõlmitud ja Iraani tuumaprogrammile piirangud kehtestanud tuumaleppe äge vastane. Netanyahu on tervitanud USA otsust sellest lahti öelda ja Teheranile taas karmid majandussanktsioonide kehtestada.

Netanyahu teadaanne tuleb kaheksa päeva enne Iisraeli erakorralisi valimisi, mille tulemusena ta loodab võimule jääda.

Esmaspäeval kinnitas IAEA, et Iraan on 2015. aasta tuumaleppe ümber süvenevas vastasseisus asunud paigaldama võimsamaid tsentrifuuge.

Laupäeval teatas Iraani tuumaagentuur, et kõrgtehnoloogilised tsentrifuugid alustasid laupäeval tööd rikastatud uraani varude suurendamiseks, lisades, et riigil on võimekus rikastada uraani üle 20 protsendi määra.

Tegemist on Iraani kolmanda sammuga 2015. aasta tuumaleppest taganemisel pärast USA ühepoolset väljaastumist.

Iraan on juba ületanud tuumaleppes sätestatud rikastatud uraani varudele ning rikastusastmele kehtinud piirid.

Aasta eest astus USA ühepoolselt Iraaniga sõlmitud tuumaleppest välja ning kehtestas riigile uuesti karmid majandussanktsioonid. Tuumaleppe Euroopa osapooled - Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Euroopa Liit - püüavad lepet iga hinna eest säilitada. Prantsusmaa on üritanud veenda USA-d pakkuma Iraanile mingil kujul sanktsioonileevendust.