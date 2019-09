Sisse lülitati 20 IR-4 ning 20 IR-6 tsentrifuugi, ütles Kamalvandi pressikonverentsil Teheranis.

Tegemist on Iraani kolmanda sammuga 2015. aasta tuumaleppest taganemisel pärast USA ühepoolset väljaastumist.

"Tsentrifuugimasinad, mis on osa uurimistööst ja arendusest, aitavad (uraani) varude kasvatamisega," ütles Kamalvandi.

"Nende masinate võimekus on mitu korda suurem kui eelmistel masinatel. Sellega alustati eile (reedel)," sõnas ta ajakirjanikele.

Iraan kavatseb jätkuvalt lubada ÜRO inspektoritel siseneda islamivabariigi tuumarajatistesse, kinnitas Kamalvandi.

"Mis puudutab vaatlemist ja ligipääsu IAEA-le (Rahvusvahelisele Aatomienergiaagnetuurile)... nii et kõik oleks selge (Iraani tuumalepingust) kinnipidamise läbipaistvuse mõttes, siis sellega jätkatakse nagu enne," sõnas ta.

Iraan: tuumaleppe päästmiseks pole enam palju aega

Iraanil on võimekus rikastada uraani üle 20 protsendi määra ning 2015. aasta tuumaleppe päästmiseks palju aega enam ei ole, ütles Kamalvandi laupäeval.

Analüütikute sõnul on 20 protsendi ulatuses rikastatud uraan tehnilises mõttes lähedal 90 protsenti rikastatud uraanile, mida saab kasutada ka relvade ehitamiseks.

"Eurooplased peaksid teadma, et palju aega pole jäänud" 2015. aasta tuumaleppe päästmiseks, ütles pressiesindaja.

Aasta eest astus USA ühepoolselt Iraaniga sõlmitud tuumaleppest välja ning kehtestas riigile sanktsioonid. Tuumaleppe Euroopa osapooled - Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Euroopa Liit - püüavad lepet iga hinna eest säilitada. Prantsusmaa on üritanud veenda USA-d pakkuma Iraanile mingil kujul sanktsioonileevendust.

Iraani president Hassan Rouhani on viimastel nädalatel üritanud päästa lepet korduvates telefonikõnedes Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Viimane üritab veenda USA-d andma Iraanile mingitki leevendust sanktsioonidest.

Iraan on juba ületanud tuumaleppes sätestatud rikastatud uraani varude ning rikastatuse astme piirid.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas reedel, et Iraani tuumakütuse varust 10 protsenti on rikastatud 4,5 protsendile, mis on rohkem leppes sätestatud 3,67 protsendist. Lisaks on Iraan varunud uraani leppes sätestatud 300 kilo asemel 360.