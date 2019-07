Iraani tuumaagentuur ähvardas esmaspäeval, et riik võib pöörata tuumaprogrammi tagasi tuumaleppe eelsele tasemele.

"Kui eurooplased ja ameeriklased ei taha oma ülesandeid täita...vähendame oma kohustusi ja pöörama tingimused tagasi nelja aasta tagusesse aega," ütles Iraani aatomienergiaagentuuri pressiesindaja Behrouz Kamalvandi riiklik uudisteagentuur IRNA vahendusel.

2015. aastal Iraani ja suurriikide vahel sõlmitud tuumaleppega nõustus Teheran piirama oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide leevendamisele. USA lahkus tuumaleppest eelmisel aastal ja taastas Iraani-vastased sanktsioonid. Viimastel nädalatel on Iraan asunud hoogustama uraanirikastamist ja ületanud leppega ette nähtud piirangud.

"Need sammud ei ole tingitud kangekaelsusest. Nende eesmärk on anda diplomaatiale võimalus, et teine pool tuleks mõistusele ja täidaks oma kohustusi," lausus Kamalvandi.

Esmaspäeval arutavad Iraani tuumalepet ja USA-Iraani vastasseisu Euroopa Liidu välisministrid.

Iraan kutsus Euroopat astuma tõhusaid samme tuumaleppe päästmiseks

Iraan kutsus 2015. aasta tuumaleppe Euroopa osapooli astuma praktilisi, tõhusaid ja vastutustundlikke samme leppe päästmiseks.

"Rõhutame, et islamivabariigi jätkuvad vabatahtlikud ja heal tahtel põhinevad sammud lähtuvad tuumaleppe õiguste ja kohustuste vastastikususe põhimõttest," märkis välisministeerium avalduses.

Lepingu Euroopa osapooled Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa kutsusid pühapäeval kõiki pooli dialoogi jätkama. Kolmik väljendas muret, et tuumalepet ähvardab läbikukkumine, kuid rõhutas, et selle säilimise tagamine on Iraani ülesanne.

Iraani välisministeerium nimetas esmaspäevases avalduses Euroopa riikide ootusi ebarealistlikeks.

"Ootused, et Iraan naaseks 2019. aasta 8. mai eelsete tingimuste juurde ilma tõenditeta Euroopa osapoolte poliitilisest tahtest ja praktilistest võimalustest tagada sanktsioonide leevendamine, on ebarealistlikud," märkis välisministeerium.