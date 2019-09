Süüdistuste kohaselt mõrvasid Vene sõdurid Ukraina tsiviilisikuid ja sõdureid ning piirasid järsult krimmitatarlaste õigusi. Lisaks süüdistab Ukraina Venemaad oma kodanike vara ebaseaduslikus konfiskeerimises ja nendele sunniviisiliselt Vene kodakondsuse omastamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina leiab, et seetõttu on Venemaa rikkunud Euroopa inimõiguste konventsiooni. Venemaa väitel ei suutnud Ukraina tõestada, et Venemaa sõdurid inimõiguste rikkumistes osalesid.

"Vägivallale vastu astudes ei kasutanud Vene sõdurid kontrolli ega jurisdiktsiooni kellegi üle. Siiski, mitte midagi tehes suutsid nad saavutada midagi väga tähtsat. Nad kaitsesid väljendusvabaduse konventsiooni õigusi, sest Kiievi uus võim kavatses peagi rünnata Ida-Ukrainat. Ukraina valitsus ei suutnud kohtule esitada ühtki tõendit, et Venemaa sõjaväelased osalesid üheski inimõiguste rikkumises või et kohalikud võimud ja tsiviilkaitseväed oleksid neile allunud," rääkis Venemaa esindaja Euroopa inimõiguste kohtus Mihhail Galperin.