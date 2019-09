"Euroopa Liit võib kaotada kõik, kui ignoreerib tektoonilisi strateegilisi muutusi Euraasias," kirjutas Markus Ederer Euroopa Liidu välisteenistuse tippametnikele saadetud kirjas, mille sisu sai teatavaks ajalehele Financial Times. "Koostöö mitte ainult Hiinaga, aga ka Venemaaga on vajalik tingimus, et olla mängus ning kasutada tugevusi, mis meil on," lisatakse samas.

Ederer soovitab koostööd ilma kõrgetasemelise poliitilise osaluseta viies valdkonnas: Arktika, digitaalvaldkond, koostöö Euraasia majandusliiduga, regionaalse infrastruktuuri arendamine ning Põhjadimensiooni raames koos EL-i mittekuuluvate Norra ja Islandiga, et tegeleda tõhusalt konkreetsete tehnilise taseme küsimustega. Selle eesmärk oleks luua "raamistik mõttevahetusteks Euroopa Liidu kauase huvi valdkondades" ning see peaks hõlmama Euroopa Komisjoni ametnikke ja ettevõtluse esindajaid.

"Koondatud ideed keskenudvad valdkondadele, mis kui jäetakse meie konkurentidele, oleks kõige kahjulikum EL-i huvidele: digitaalvaldkond, raud- ja maateetransport, tollid ja standardid", öeldakse kirjas. Samas lisatakse ka, et 5G tehnoloogiate alal võiks Euroopa ettevõtete nagu Nokia ja Ericsson olla Venemaal võimalusi.

Kirja kajastanud Financial Times tõdeb, et selline algatus pälvib tõenäoliselt tugevat vastuseisu Balti riikidelt ja Poolalt ning tõstatab laiemalt küsimuse, kuidas jätkata suhtlemist Venemaaga, millele Euroopa Liit pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal kehtestas sanktsioonid ning millega on katkestanud kõrgetasemelised kontaktid.

Üks Venemaa suhtes kriitiline diplomaat ütles ajalehele, et osa EL-i liikmeid on liiga varmad Moskvaga suhteid taastama, arvestades, et Venemaa ei ole oluliselt oma käitumist muutnud. "See on väga kahetsusväärne. Nad pööravad tõesti iga kivi ümber, et leida võimalusi suuremaks koostööks," tõdes diplomaat.

Financial Times viitab Soome ja Prantsusmaa soovile parandada Venemaaga suhteid pärast seda, kui Moskva ja Kiiev vahetasid eelmisel nädalal vange,

Ederer märgib oma kirjas, et Venemaa on huvitatud mõttevahetusest Euroopa Liiduga "privaatsuse teemal digitaalses maailmas". Saadiku memos öeldakse, et Vene võimud sooviks rohkem teada EL-i regulatsioonidest suurandmete liigutamisel, kuna "nad tunnevad, et neil on selles valdkonnas õiguslik puudujääk". Dokumandis rõhutatakse Venemaa huvi Euroopa ettevõtete toodangu vastu, näiteks moodsate rongide osas, kus Alstom ja Siemens konkureerivad Hiina ettevõtetega. Ederer viitas ka võimalustele koostööks Arktikas, kus Vene ettevõtted Novatek ja Rosatom ootavad suuri investeeringuid sadamavõimsuste, laevanduse, LNG-terminalide arendamiseks.