ERR Moskvas | Politoloog: spioon oli USA-le väärtuslik allikas

Venemaalt välja viidud spioon, kes väidetavalt kinnitas, et just Moskva püüdis sekkuda USA valimistesse, oli USA jaoks väärtuslik allikas, ütles poliitilise informatsiooni agentuuri direktor Aleksei Muhhin

Kreml kommenteeris väiteid kaks aastat tagasi kadunuks jäänud ametniku kohta väga lühidalt. Samas öeldi välja ametniku nimi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Smolenkov töötas presidendi administratsioonis, kuid ta vallandati mõni aasta tagasi. Tema ametikoht ei kuulunud kõrgemate ametiisikute kategooriasse," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Poliitilise informatsiooni agentuuri direktor Aleksei Muhhini hinnangul on skandaal suunatud USA presidendi Donald Trumpi vastu.

"Tundub, et Venemaa ja USA eriteenistused ei osanud arvata, et see skandaal võiks jõuda avalikkuse ette. See skandaal on suunatud president Trumpi vastu, nagu oleks Trump kohtumisel Sergei Lavroviga rääkinud välja mingeid eriteenistuste saladusi," rääkis Muhhin.

Vene välisminister meenutas 2017. aasta mais toimunud kohtumist: "Mitte keegi ei rääkinud kellelegi mingeid riigisaladusi või ka muid saladusi."

Paar kuud pärast Lavrovi ja Trumpi kohtumist läks aga Vene presidendi administratsiooni ametnik Oleg Smolenkov perega Montenegrosse puhkusele ja kadus seal ära. Pärast seda ilmus ta välja USA-s, kus talle kuulus ligi miljon dollarit maksev maja Washingtoni lähedal.

"See, kuidas ta evakueeriti ja millise materiaalse kindluse ta sai oma uuel kodumaal, viitab, et ta oli väärtuslik allikas," kommenteeris Muhhin.

"Kui ta oli tõsine spioon, siis ma ei saa aru, kuidas jäi Ušakov oma ametipostile ja siiani töötab," küsis aga poliitilise analüüsi keskuse direktor Sergei Markov.

Jutt on Vene presidendi välispoliitika nõunikust Juri Ušakovist. CNN-i andmeil viis just Ušakov noore ametniku Smolenkovi Vene valitsusaparaati ja pärast presidendi administratsiooni.

Markovi hinnangul on Läänel palju võimalusi endale Venemaalt spioone värvata. "Vene eliit on suuresti läänemeelne. Selle tõttu on USA ja Lääne eriteenustustel palju võimalusi, et värvata endale Vene eliidi seast agente ja poolagente," ütles ta.