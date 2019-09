Allikal, kes oli Ühendriikidele aastakümneid infot jaganud, oli ligipääs Putinile ja ta saatis pilte dokumentidest Venemaa liidri laual, vahendas CNN.

CNN-i andmeil toodi spioon Venemaalt välja 2017. aastal, sest kardeti, et president Donald Trump ja tema valitsus võivad spiooni kogemata paljastada. USA Luure Keskagentuur (CIA) eitas seda.

"Ekslik spekulatsioon, et väidetava väljatoomisoperatsioonini viis meie riigi tundlikuima luure käitlemine presidendi poolt, kellel on sellele ligipääs iga jumala päev, on vale," ütles CIA pressijuht Brittany Bramell.

Agentuur pakkus spioonile väljatoomist 2016. aasta lõpus, kuid esialgu keeldus ta sellest perekondlikel põhjustel, kirjutas New York Times.

See viis hirmuni, et allikast on saanud topeltagent, kuid paar kuud hiljem andis ta järele, lisas Times.

Allikas pakkus USA luurele informatsiooni, mis viis järelduseni, et Putin juhtis 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal isiklikult Vene infooperatsiooni Trumpi kasuks ja tema demokraadist rivaali Hillary Clintoni kahjuks, kirjutas Times.

Spioon andis ka teada, et Putin oli seotud USA demokraatliku partei rahvuskomitee häkkimisega, mille tulemusel paisati meediasse hulk demokraate halvas valguses näidanud e-kirju.

New York Times kirjutas, et tegu oli CIA kõige väärtuslikuma agendiga Venemaal ja et tema väljatoomine on Ameerika luure Kremli siseasjade osas sisuliselt pimesi jätnud.

Vene ajaleht Kommersant kirjutas teisipäeval, et Ühendriikides on märgatud Vene presidendipalee kaduma läinud töötajat Oleg Smolenkovit, keda kahtlustatakse spionaažis USA kasuks.

Kommersant kirjutas, et Smolenkov läks kaduma 2017. aastal, kui ta perega Montenegros puhkas.

Vene juurdluskomitee Moskva osakond kahtlustas mõrva ja alustas Smolenkovi ja tema pere kadumise järel eeluurimist, kirjutas Kommersant viitega allikatele Vene korrakaitsest.

"Uurimine jätkus mitme pausiga, kuni detektiivid ja Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ametnikud leidsid, et arvatavad ohvrid on elus ja viibivad välisriigis," vahendas ajaleht.

Kommersant viitas USA väljaandele Washington Post, mille järgi ostsid Oleg ja Antonina Smolenkov 2018. aastal Virginia osariigis umbes 925 000 dollariga maja.

USA uudistekanal NBC vahendas viitega anonüümsetele allikatele, et Vene spioon, kellest CNN ja New York Times rääkisid, elab Washingtoni piirkonnas oma nimega ja ta on USA valitsuse kaitse all.